Диетическая еда вредит печени и вызывает жироотложение

Согласно данным нового исследования, проведенного в Университете Джорджии, готовые продукты, предназначенные для борьбы с ожирением, часто имеют критически низкое количество жира, но при этом оказываются насыщенными сахаром. Их употребление может способствовать нежелательному увеличению веса, полагают ученые, пишет Medikforum.ru.

Эксперимент с крысами показал: те животные, которым давали еду с высоким уровнем сахара, но с низким содержанием жира, прибавили в весе и столкнулись с другими проблемами, включая повреждение печени и мозга. У грызунов, питавшихся сбалансированным кормом, подобных нарушений не было.

«Большинство так называемых диетических продуктов с низким или отсутствующим жиром имеют повышенное количество сахара и маскируются под причудливыми названиями, создавая впечатление, что они здоровы. Но реальность такова, что эти продукты могут повредить печень и привести к ожирению. У крыс, потреблявших обезжиренную пищу с высоким содержанием сахара, интенсивность накопления жира в организме была более чем в два раза выше, чем у крыс, которые питались нормально», - рассказал главный исследователь проекта Кшиштоф Чая.