Косметолог: женщины должны быть более разборчивы в косметике

Косметолог Наталья Комлова считает, что стоит обращать внимание на содержание кремов для лица или косметики.

«Более требовательные и знающие женщины в курсе, что декоративная косметика должна не только скрывать недостатки, но и ухаживать за кожей и ее защищать», - сказала косметолог.

«Современный тональный крем должен быть с высоким уровнем защиты от солнца, гипоаллергенный, некомедогенный, должен быть водо- и потоустойчивым, а также бороться с избытком жира, не говоря уже о хорошем покрытии, тоне и матирующем эффекты», - считает доктор Комлова.

«И даже выбирая карандаш для губ, не надо руководствоваться только цветом, надо проконтролировать, чтобы у продукта были сделаны все тесты, а в составе не было консервантов и отдушек, а также чтобы было минимальное содержание никеля, хрома и кобальта. Нет смысла втирать себе в лицо химикаты», - добавила врач.