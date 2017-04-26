Десять золотых правил для обретения белоснежной улыбки

Многие люди предпочитают полоскать рот горячей водой, но правильно ли они при этом поступают? Один из ведущих британских дантистов поделился секретами сохранения голливудской улыбки.
Доктора Ричарда Маркеса называют королем улыбок, ведь он помогает множеству знаменитостей улыбаться по-голливудски. По словам стоматолога, полоскание рта прохладной водой является наиболее оптимальным при чистке зубов, но человек может воспользоваться теплой водой, если у него чувствительные зубы. А вот горячую воду использовать для полоскания вообще не стоит, так как она способна повредить щетинки зубной щетки в долгосрочной перспективе, а также обжечь полость рта. Специалист дал несколько важных советов, соблюдение которых позволит добиться белоснежной улыбки, пишет Medikforum.ru.
1. Используйте электрическую зубную щетку. Электрические зубные щетки являются наиболее совершенным и эффективным методом очистки зубов. Они очищают зубы от налета и помогают избегать излишнего надавливания, опасного для зубной эмали, которое часто возникает при пользовании традиционных зубных щеток. Кроме того, движения ее головки наиболее оптимальны.
2. Чистите зубы дважды в день. Многие знают об этом правиле, но не многие его соблюдают. Необходимо чистить зубы каждый день два раза не менее двух-трех минут. Данную продолжительность не стоит превышать, так как это опасно для эмали зубов и десен, но если чистить меньше, то нужный эффект не будет достигнут.
3. Чистить между зубами. Уделяйте внимание тому, что находится между зубами, прочищайте эти места хотя бы один раз в день. Можно пользоваться специальными зубными щетками или зубной нитью.
4. Традиционную зубную щетку необходимо использовать правильно. При использовании обычных зубных щеток старайтесь производить небольшие круговые движения под углом 45 градусов к деснам для того, чтобы очистить всю поверхность зуба.
5. Выбирайте среднее давление. Очень важно не надавливать на зубную щетку слишком сильно, чтобы не повредить зубную эмаль. Но и слабая надавливание не рекомендуется, так как тем самым вы не удалите налет.
6. Кровоточащие десны всё равно необходимо чистить. Даже если у вас кровоточат десны, то это не причина отказываться от чистки зубов. Воспалительные процессы и кровотечения пройдут, а зубы нуждаются в регулярной очистке.
7. Полоскание рта. Используйте ополаскиватели для рта, не содержащие спирта. Они более эффективны, чем полоскание рта обычной водопроводной водой, которая просто вымывает зубную пасту и фтор изо рта.
8. Ополаскивайте рот кокосовым маслом. Кокосовое масло идеально удаляет зубной налет и токсины из зоны между зубами.
9. Используйте натуральную отбеливающую пасту. При выборе отбеливающей пасты убедитесь в том, что она на 100% натуральна.
10. Посещайте зубного врача. Встречайтесь дантистом каждые 6 месяцев для профилактических осмотров, если ваши зубы не слишком идеальны, и каждый год, если вы не имеете проблем с зубами. Дантист может провести профессиональную чистку зубов, которая крайне рекомендуется всем.