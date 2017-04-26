Десять золотых правил для обретения белоснежной улыбки

Доктора Ричарда Маркеса называют королем улыбок, ведь он помогает множеству знаменитостей улыбаться по-голливудски. По словам стоматолога, полоскание рта прохладной водой является наиболее оптимальным при чистке зубов, но человек может воспользоваться теплой водой, если у него чувствительные зубы. А вот горячую воду использовать для полоскания вообще не стоит, так как она способна повредить щетинки зубной щетки в долгосрочной перспективе, а также обжечь полость рта. Специалист дал несколько важных советов, соблюдение которых позволит добиться белоснежной улыбки, пишет Medikforum.ru.

1. Используйте электрическую зубную щетку. Электрические зубные щетки являются наиболее совершенным и эффективным методом очистки зубов. Они очищают зубы от налета и помогают избегать излишнего надавливания, опасного для зубной эмали, которое часто возникает при пользовании традиционных зубных щеток. Кроме того, движения ее головки наиболее оптимальны.

2. Чистите зубы дважды в день. Многие знают об этом правиле, но не многие его соблюдают. Необходимо чистить зубы каждый день два раза не менее двух-трех минут. Данную продолжительность не стоит превышать, так как это опасно для эмали зубов и десен, но если чистить меньше, то нужный эффект не будет достигнут.

3. Чистить между зубами. Уделяйте внимание тому, что находится между зубами, прочищайте эти места хотя бы один раз в день. Можно пользоваться специальными зубными щетками или зубной нитью.

4. Традиционную зубную щетку необходимо использовать правильно. При использовании обычных зубных щеток старайтесь производить небольшие круговые движения под углом 45 градусов к деснам для того, чтобы очистить всю поверхность зуба.

5. Выбирайте среднее давление. Очень важно не надавливать на зубную щетку слишком сильно, чтобы не повредить зубную эмаль. Но и слабая надавливание не рекомендуется, так как тем самым вы не удалите налет.

6. Кровоточащие десны всё равно необходимо чистить. Даже если у вас кровоточат десны, то это не причина отказываться от чистки зубов. Воспалительные процессы и кровотечения пройдут, а зубы нуждаются в регулярной очистке.

7. Полоскание рта. Используйте ополаскиватели для рта, не содержащие спирта. Они более эффективны, чем полоскание рта обычной водопроводной водой, которая просто вымывает зубную пасту и фтор изо рта.

8. Ополаскивайте рот кокосовым маслом. Кокосовое масло идеально удаляет зубной налет и токсины из зоны между зубами.

9. Используйте натуральную отбеливающую пасту. При выборе отбеливающей пасты убедитесь в том, что она на 100% натуральна.

10. Посещайте зубного врача. Встречайтесь дантистом каждые 6 месяцев для профилактических осмотров, если ваши зубы не слишком идеальны, и каждый год, если вы не имеете проблем с зубами. Дантист может провести профессиональную чистку зубов, которая крайне рекомендуется всем.