Пять интересных фактов о точке G

1. Она названа в честь мужчины

В 1950-е годы немецкий врач по имени Эрнст Грэфенберг (Ernst Gräfenberg) написал статью в Международный журнал сексологии, в которой была описана некая чувствительная точка на стенке влагалища в пару сантиметров шириной. Именно в честь Грэфенберга точка G получила свое название, пишет Ivona.bigmir.net.

2. Нет научных доказательств ее существования

Сексолог Марлен Вассерман заявила, что никаких научных доказательств существования точки G не существует. По ее мнению, это вовсе не точка, а зона, которая может быть железой, окружающей мочеиспускательный канал. Стимуляция этого места приводит к оргазму у некоторых женщин. Сексолог призывает не углубляться в поиски загадочной точки G, а сосредоточиться на клиторе, который точно не является мифическим.

3. В сексе важнее клитор

Клитор – супер-чувствительная точка женского организма, поэтому достаточно уделять внимание только ей. Правильная стимуляция клитора точно может гарантировать оргазм, тогда когда с точкой G вопрос до сих пор открыт. Клитор имеет более 6 миллионов нервных окончаний, в то время как ученые не имеют ни малейшего представления о том, сколько нервов в точке G.

4. У каждой женщины точка G находится в другом месте

Если, несмотря на все предыдущие факты о мифичности этой “кнопки удовольствия“, ты все еще заинтересована в ее поисках, должны тебя немного расстроить. Технически точка расположена на передней стенке влагалища, ниже уретры, но у каждой женщины ее месторасположение индивидуально.

5. В ней нет никакой биологической ценности

Во-первых, не существует точных данных, что точка G вообще существует, во-вторых, она не имеет никакой определенной цели. Ученые также задаются вопросом, существует ли биологическая ценность у оргазма. Единственная теория: женский оргазм привлекает мужчин.