Лишь спустя 16 выкидышей врачи поняли, почему женщина не может выносить ребенка

После многих бесплодных медосмотров она почти потеряла надежду, но внезапно врачи обнаружили причину — чрезмерное рубцевание в брюшной полости.

Ей сделали операцию по удалению рубцов, и спустя еще один выкидыш мисс Вуд забеременела в семнадцатый раз. Она родила сына Реджи в октябре и говорит, что это стоило всех страданий Lifter.com.ua.

Мисс Вуд (26) говорит: «Раньше я все время плакала над потерянными малышами. Но наконец-то держать Реджи на руках было просто чудесно — это чувство компенсировало мне все переживания».

Мисс Вуд, которая живет в английском городке Марч со своим партнером Тони Гарнером, впервые забеременела в 16, но пару недель спустя у нее случился выкидыш.

Она рассказывает: «Я была шокирована, когда забеременела, но когда через несколько недель у меня случился выкидыш, я была убита горем. Я никогда не думала, что мне предстоит потерять столько детей».

За прошедшие годы мисс Вуд потеряла много детей, но никто не пытался выяснить, в чем причина. «Я ходила по врачам, но все они говорили мне: “так бывает”, и никто не пытался расследовать, почему у меня все время выкидыши», - говорит она.

Всего мисс Вуд перенесла 15 выкидышей. Все ее дети погибли в возрасте меньше 8 недель.

Тогда она обратилась за помощью к депутату — члену парламента от Консервативной партии Стивену Барклею: «В какой-то момент я так отчаялась, что собиралась даже покончить с собой. Потом я обратилась к своему депутату, и он мне очень помог. Он связался с больницей и настоял, чтобы они рассмотрели мой случай».

Два года назад мисс Вуд обследовали в Лондонской королевской больнице, где хирурги обнаружили у нее в утробе чрезмерное рубцевание.

«Они не знали, откуда взялись эти рубцы, но они их удалили в надежде, что это позволит мне выносить ребенка в будущем», - сказала женщина.

После операции мисс Вуд перенесла еще один выкидыш, но в феврале прошлого года она снова забеременела.

Она доносила малыша до 12-недельного УЗИ в Городской больнице Питерборо — впервые в своей жизни.

И вот, когда до родов оставалось всего 2 недели, врачи обнаружили, что у нее исчезла околоплодная жидкость. Это было опасно для жизни малыша, поэтому ей сделали экстренное кесарево сечение: «Я ужасно боялась, что спустя все это время все равно потеряю его. Ни дня не было во время беременности, чтоб я не волновалась».

Но Реджи родился вполне здоровым и весил 3,11 кг.

Мисс Вуд говорит: «Тот момент, когда я наконец взяла его на руки, был неописуемым. Это было совершенно потрясающее чувство. смог залечить всю мою боль. Мне очень повезло. Он такой счастливый, довольный малыш! Вечно улыбается! Мне жаль, что я потеряла столько детей, но он сделал мою жизнь полной».