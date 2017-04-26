Вот какой женой вы будете, на основании вашего знака Зодиака

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вы — жена путешественника. Помните те прекрасные фото, в которых женщина ведет мужчину за руку по разным странам? Эта девушка — определенно Овен. Она ведет свою любовь к приключениям, независимо от того, где находится. Она убеждена, что, когда партнеры исследуют что-то неизвестное вместе, их связь укрепляется, пишет Soulpost.ru.

Телец (20 апреля — 21 мая)

Вы — жена, оказывающая поддержку. Когда вы посвящаете себя кому-либо, ваш избранник никогда не сомневается в вашей любви. Ваш муж может смело принимать на себя риски, зная, что дома его ждет верная, любящая и хозяйственная жена. Стабильность вашей любви позволяет пройти через любую битву, зная, что все временно, а ваша любовь – вечна.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вы — страстная жена. С вами ни один день не похож на другой. Сегодня вы занимаетесь йогой, а завтра – увлекаетесь фильмами в жанре нуар. Ваш партнер никогда не заскучает с тем, кто смотрит на мир с волнением ребенка, зная, что его возможности бесконечны. Вы будете проводить ночи в постели, фантазируя о жизни – и, в отличие от всех остальных, вы проснетесь утром и воплотите фантазии в реальность.

Рак (22 июня — 22 июля)

Вы — любящая жена. Парню, которому повезет быть рядом с вами, всегда будет чувствовать вашу любовь и привязанность. Вы станете парой, танцующей на свадьбе собственных внуков после того, как прожили вместе полвека, а люди будут смотреть на вас с восхищением и стремиться к такой же любви, как у вас. Вы ставите любовь приоритетом и, в конце концов, получаете отношения, наполненные заботой, вниманием и неземным взаимным чувством.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы — загадочная жена. Когда вы встретите Льва, вы запомните его. Как чья-то жена, вы — партнер, который всегда производит впечатление. Вы умны и совершенны и всегда добавляете изюминку в беседу. Каждый, кто знает вашего мужа, хочет познакомиться с вами. Ваша личность делает вас замечательной спутницей.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы — успешная жена. Ваши мозги – ваша сила. Знакомые, друзья и родные вашего мужа знают, что его жена – умная, сообразительная и идущая к намеченной цели. Вы – тот тип пары, к которой окружающие всегда обращаются за помощью и советом, когда им нужно разобраться с проблемой. Вы — скала, на которую опираются другие люди, потому что вы создали прочный фундамент вместе.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы – вожак стаи. Вы — социальная бабочка, которая не урезала свой круг общения, когда вышла замуж. У вас с мужем огромное количество друзей, которые полагаются на вас, когда нужно их собрать всех вместе. Вас окружают любящие люди, и ваша любовь становится сильнее, потому что вы делитесь ею со многими людьми.

Скорпион (23 октября — 22 ноября)