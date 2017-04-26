Вот какой женой вы будете, на основании вашего знака Зодиака

Еще не замужем, но вам интересно, какая из вас выйдет жена, или вы уже в браке и хотите подтвердить догадки – астрология даст ответ на эти вопросы.
Овен (21 марта — 19 апреля)
Вы — жена путешественника. Помните те прекрасные фото, в которых женщина ведет мужчину за руку по разным странам? Эта девушка — определенно Овен. Она ведет свою любовь к приключениям, независимо от того, где находится. Она убеждена, что, когда партнеры исследуют что-то неизвестное вместе, их связь укрепляется, пишет Soulpost.ru.
Телец (20 апреля — 21 мая)
Вы — жена, оказывающая поддержку. Когда вы посвящаете себя кому-либо, ваш избранник никогда не сомневается в вашей любви. Ваш муж может смело принимать на себя риски, зная, что дома его ждет верная, любящая и хозяйственная жена. Стабильность вашей любви позволяет пройти через любую битву, зная, что все временно, а ваша любовь – вечна.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Вы — страстная жена. С вами ни один день не похож на другой. Сегодня вы занимаетесь йогой, а завтра – увлекаетесь фильмами в жанре нуар. Ваш партнер никогда не заскучает с тем, кто смотрит на мир с волнением ребенка, зная, что его возможности бесконечны. Вы будете проводить ночи в постели, фантазируя о жизни – и, в отличие от всех остальных, вы проснетесь утром и воплотите фантазии в реальность.
Рак (22 июня — 22 июля)
Вы — любящая жена. Парню, которому повезет быть рядом с вами, всегда будет чувствовать вашу любовь и привязанность. Вы станете парой, танцующей на свадьбе собственных внуков после того, как прожили вместе полвека, а люди будут смотреть на вас с восхищением и стремиться к такой же любви, как у вас. Вы ставите любовь приоритетом и, в конце концов, получаете отношения, наполненные заботой, вниманием и неземным взаимным чувством.
Лев (23 июля — 22 августа)
Вы — загадочная жена. Когда вы встретите Льва, вы запомните его. Как чья-то жена, вы — партнер, который всегда производит впечатление. Вы умны и совершенны и всегда добавляете изюминку в беседу. Каждый, кто знает вашего мужа, хочет познакомиться с вами. Ваша личность делает вас замечательной спутницей.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Вы — успешная жена. Ваши мозги – ваша сила. Знакомые, друзья и родные вашего мужа знают, что его жена – умная, сообразительная и идущая к намеченной цели. Вы – тот тип пары, к которой окружающие всегда обращаются за помощью и советом, когда им нужно разобраться с проблемой. Вы — скала, на которую опираются другие люди, потому что вы создали прочный фундамент вместе.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Вы – вожак стаи. Вы — социальная бабочка, которая не урезала свой круг общения, когда вышла замуж. У вас с мужем огромное количество друзей, которые полагаются на вас, когда нужно их собрать всех вместе. Вас окружают любящие люди, и ваша любовь становится сильнее, потому что вы делитесь ею со многими людьми.
Скорпион (23 октября — 22 ноября)
Вы — темпераментная жена. Вы — та, с кем никогда не надоест. Вы привносите в отношения искру, потрясающее общение и остроумные шутки. Вы держите людей, которых любите, в тонусе, и это делает каждый день захватывающим. Ваш муж – из тех счастливчиков, у которого нет причин жаловаться на свою жену.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Вы — лучший друг. Когда мужчины выражают желание выйти замуж за своего лучшего друга, они говорят о женитьбе на ком-то вроде Стрельца. Вы — та пара, которая веселится вместе, независимо от того, чем занимается. Даже обыденная поездка в продуктовый магазин с вами оборачивается веселым приключением. С вами нескучно и уютно.
Козерог (22 декабря — 20 января)
Вы — элегантная жена. Вы воплощаете классические идеалы о том, какими должны быть отношения. У вас есть вкус и высокие стандарты, и вы склонны больше, чем любой другой знак, выбирать партнера, который разделяет эти ценности. Проще говоря, вы — сильная пара. Вы храните конфиденциальность личных данных и ведете себя консервативно, а в результате получаете интимность в отношениях, затрагивающую только вас двоих.
Водолей (21 января — 18 февраля)
Вы – жена-хиппи. У вас всегда были собственные уникальные ценности и взгляды на жизнь. В отношениях вы диктуете собственные правила. Люди завидуют вам, потому что вы бесстрашно создаете жизнь, в которой хотите жить вместе с партнером. Вы не переживаете, если ваши отношения не похожи на отношения других. Вы получаете то, что создано специально для вас.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Вы — творческая жена. Вы чувствительны, креативны и любите сбегать от мира в свое укромное место. Ваш муж ослеплен любовью к вам, потому что вы видите мир в теплых, ярких красках. Вы постоянно учитесь друг у друга и вдохновляете на разные поступки. Между вами нежное чувство, романтическое и долговременное.