Может ли секс повлиять на размер вашего влагалища?

Вначале давайте определим, что такое влагалище. Оно составляет лишь небольшую часть женских половых органов. Вагина представляет собой тонкую трубку, соединяющую женскую вульву (внешнюю область гениталий, содержащую половые губы, клитор и промежность) с шейкой матки (нижней частью женской матки).

Увеличивается ли влагалище?

Мускулатура влагалища способна расширяться, чтобы помочь женщинам продолжить род. Расширение влагалища позволяет женщинам приспособиться к пенисам различных форм и размеров, это также облегчает роды и предоставляет женщинам возможность пользоваться тампонами и секс-игрушками.

Во время секса влагалище расширяется, расширяясь от 1,27 до 5 см в ширину. Этому физическому преображению помогает женское возбуждение: когда женщина «заводится», приток крови к ее гениталиям возрастает, в результате чего ребристые стенки влагалища (также известные как руги) смазываются. Когда руги ослабляют, они создают больше места для размещения пениса. После того, как пенис входит во влагалище, эти стенки стягиваются, чтобы доставить сексуальное удовольствие всем участникам процесса.

Прелюдия также играет немаловажную роль в увеличении влагалища в объеме: парам необходимо практиковать прелюдию около 30 минут, чтобы предоставить женскому влагалищу достаточно времени, чтобы расслабиться и помочь достичь полного вагинального возбуждения.

А после секса? Влагалище остается свободным?

После полового акта вагина становится свободнее, но быстро возвращается к прежней форме. Этот процесс может занять от нескольких минут до нескольких часов. Женщины могут укрепить мышцы влагалища, выполняя упражнения Кегеля. Для этого сжимайте мышцы влагалища, удерживая их в течение 10 секунд, а затем расслабьтесь. Выполните два захода от 10 до 20 повторений в день, это укрепит стенки влагалища и сделает его более упругим примерно через месяц.

Вагина также растягивается во время родов. Многие женщины замечают вагинальные различия после родов, но врачи считают, что влагалище возвращается к прежнему состоянию примерно через шесть месяцев.