Что делать, если муж хочет развода

Если вы в браке, который хотите спасти, но ваш муж уже собрался со всем покончить, вы не одна такая. Картина довольно типичная.
Перед расставанием один из партнеров обычно достигает точки кипения, когда он уже сыт по горло. Он уже ни о чем не хочет говорить, ничего не хочет решать. Для него все кончено, пишет Soulpost.ru.
Но для вас весь мир рушится, и вы не знаете, как справиться со своими эмоциями, не говоря уже о том, как спасти ситуацию.
И вот тогда и начинаются проблемы. Пытаясь спасти брак и убедить мужа остаться, вы можете только сделать еще хуже.
Это естественно – бороться за то, что вам нужно, но иногда, когда эмоции берут верх, вам нужно делать абсолютно противоположное тому, что говорят вам инстинкты.
Важно понимать, что ваш брак распался не здесь и сейчас, а прошло время, к этому что-то привело, что ваш муж сейчас считает ваши отношения безнадежными.
Но еще не все потеряно. Вот вам 6 советов, как все же предотвратить развод, даже когда муж уже заявил об этом.
Конечно, нет никаких гарантий, и вы не можете полностью контролировать решения мужа, но чудо таки может случиться, если один человек в браке начинает делать то, что перечислено ниже.
1. Самое худшее, что вы можете сделать в вашей ситуации – это умолять мужа остаться
Ваши слезы и мольбы не заставят его передумать. Потому что скорее всего он уже прошел черту, когда верил, что что-то можно изменить.
Ваше отчаяние не повлияет на него, а лишь сделает вас жалкой и нуждающейся. Это не привлекательно и не сработает в вашу пользу.
Если вы так делали, не переживайте, еще можно все исправить.
2. Не устраивайте разборки
Не нужно его шантажировать, заставлять передумать – это лишь убедит его в том, что он принял правильное решение. Просто скажите ему, что вы хотите спасти ваш брак, и что вы готовы делать все, что в ваших силах, для этого.
Прямо сейчас вы можете его не вернуть, но эти слова, сказанные относительно спокойным (насколько это возможно в данной ситуации) голосом, помогут ему больше поверить вам и сохранять общение.
3. Ему должно нравиться разговаривать с вами и быть с вами
Прежде чем говорить о глобальных вещах (чтобы сойтись вновь), начните просто разговаривать с ним. Просто не теряйте контакт. Если у вас есть дети, это отличная тема. Думайте не о том, чтобы заставить его передумать насчет развода, а о том, чтобы поддерживать связь и наладить открытое общение.
Осознайте свою проблему, которая могла привести к данной ситуации. Если вы его часто пилили — перестаньте. Если вы часто жаловались — перестаньте. Даже если вы с ним не договаривались, что вы должны измениться – начните молчаливые перемены с себя. Это пойдет на пользу, даже если вы все-таки не сойдетесь.
4. Вашему мужу нужны надежда и доказательства, что ваш брак может стать лучше
Вспомните, что он хотел от вас? Что его не устраивало? И меняйтесь! Но не нужно говорить ему, мол, вот видишь, как я стараюсь, как я изменилась. Просто делайте.
5. Не забрасывайте его сообщениями, звонками или письмами
Вместо этого покажите ему, что вы учитесь сдерживать себя (ведь наверняка он знает, как вы можете). Слушайте его и учитесь общаться адекватно. Так вы покажете, что не просто слышите его, но и что вам не наплевать на это.
Лучше обратитесь в этот период к друзьям и родным, выплескивайте свои эмоции им, а не мужу.
6. Будьте терпеливой и дайте своему мужу время
Он должен увидеть, что вы действительно готовы меняться, а не что просто боитесь остаться одна. Он должен увидеть, что ваши перемены будут не временны. Так что наберитесь терпения, если ваш брак вам действительно важен.