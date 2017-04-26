Что делать, если муж хочет развода

Перед расставанием один из партнеров обычно достигает точки кипения, когда он уже сыт по горло. Он уже ни о чем не хочет говорить, ничего не хочет решать. Для него все кончено, пишет Soulpost.ru.

Но для вас весь мир рушится, и вы не знаете, как справиться со своими эмоциями, не говоря уже о том, как спасти ситуацию.

И вот тогда и начинаются проблемы. Пытаясь спасти брак и убедить мужа остаться, вы можете только сделать еще хуже.

Это естественно – бороться за то, что вам нужно, но иногда, когда эмоции берут верх, вам нужно делать абсолютно противоположное тому, что говорят вам инстинкты.

Важно понимать, что ваш брак распался не здесь и сейчас, а прошло время, к этому что-то привело, что ваш муж сейчас считает ваши отношения безнадежными.

Но еще не все потеряно. Вот вам 6 советов, как все же предотвратить развод, даже когда муж уже заявил об этом.

Конечно, нет никаких гарантий, и вы не можете полностью контролировать решения мужа, но чудо таки может случиться, если один человек в браке начинает делать то, что перечислено ниже.

1. Самое худшее, что вы можете сделать в вашей ситуации – это умолять мужа остаться

Ваши слезы и мольбы не заставят его передумать. Потому что скорее всего он уже прошел черту, когда верил, что что-то можно изменить.

Ваше отчаяние не повлияет на него, а лишь сделает вас жалкой и нуждающейся. Это не привлекательно и не сработает в вашу пользу.

Если вы так делали, не переживайте, еще можно все исправить.

2. Не устраивайте разборки

Не нужно его шантажировать, заставлять передумать – это лишь убедит его в том, что он принял правильное решение. Просто скажите ему, что вы хотите спасти ваш брак, и что вы готовы делать все, что в ваших силах, для этого.

Прямо сейчас вы можете его не вернуть, но эти слова, сказанные относительно спокойным (насколько это возможно в данной ситуации) голосом, помогут ему больше поверить вам и сохранять общение.

3. Ему должно нравиться разговаривать с вами и быть с вами

Прежде чем говорить о глобальных вещах (чтобы сойтись вновь), начните просто разговаривать с ним. Просто не теряйте контакт. Если у вас есть дети, это отличная тема. Думайте не о том, чтобы заставить его передумать насчет развода, а о том, чтобы поддерживать связь и наладить открытое общение.

Осознайте свою проблему, которая могла привести к данной ситуации. Если вы его часто пилили — перестаньте. Если вы часто жаловались — перестаньте. Даже если вы с ним не договаривались, что вы должны измениться – начните молчаливые перемены с себя. Это пойдет на пользу, даже если вы все-таки не сойдетесь.

4. Вашему мужу нужны надежда и доказательства, что ваш брак может стать лучше

Вспомните, что он хотел от вас? Что его не устраивало? И меняйтесь! Но не нужно говорить ему, мол, вот видишь, как я стараюсь, как я изменилась. Просто делайте.

5. Не забрасывайте его сообщениями, звонками или письмами

Вместо этого покажите ему, что вы учитесь сдерживать себя (ведь наверняка он знает, как вы можете). Слушайте его и учитесь общаться адекватно. Так вы покажете, что не просто слышите его, но и что вам не наплевать на это.

Лучше обратитесь в этот период к друзьям и родным, выплескивайте свои эмоции им, а не мужу.

6. Будьте терпеливой и дайте своему мужу время

Он должен увидеть, что вы действительно готовы меняться, а не что просто боитесь остаться одна. Он должен увидеть, что ваши перемены будут не временны. Так что наберитесь терпения, если ваш брак вам действительно важен.