Употребление диетических продуктов провоцирует набор веса

Первая группа подопытных животных питалась продуктами с высоким содержанием жиров и сахара, а вторая - продуктами с низким содержанием жиров и высоким содержанием сахара, то есть, диетическими. Третья группа была контрольной. За крысами наблюдали в течение четырех недель, пишет Meddaily.ru.

Исследователи следили за количеством потребляемых грызунами калорий, их массой и составом тела. Также специалисты изучали образцы кала крыс. Исследование показало: у грызунов из первой и второй групп за время исследования увеличились масса тела и количество жира в печени. Как известно, накопление жира в печени повышает риск неалкогольной жировой болезни печени.

Наиболее существенно количество жира в печени увеличилось у грызунов, которые придерживались диеты с высоким содержанием сахара и низким содержанием жиров. Также эта диета оказалась связана с хроническим воспалением в желудочно-кишечном тракте и головном мозге.