Употребление диетических продуктов провоцирует набор веса

Оказывается, диетические продукты не помогают сбросить вес. Более того, вследствие их употребления вес может увеличиться. Это установили специалисты из Университета Джорджии. Ученые провели исследование на крысах. Грызунов разделили на три группы, пишет The Daily Mail.
Первая группа подопытных животных питалась продуктами с высоким содержанием жиров и сахара, а вторая - продуктами с низким содержанием жиров и высоким содержанием сахара, то есть, диетическими. Третья группа была контрольной. За крысами наблюдали в течение четырех недель, пишет Meddaily.ru.
Исследователи следили за количеством потребляемых грызунами калорий, их массой и составом тела. Также специалисты изучали образцы кала крыс. Исследование показало: у грызунов из первой и второй групп за время исследования увеличились масса тела и количество жира в печени. Как известно, накопление жира в печени повышает риск неалкогольной жировой болезни печени.
Наиболее существенно количество жира в печени увеличилось у грызунов, которые придерживались диеты с высоким содержанием сахара и низким содержанием жиров. Также эта диета оказалась связана с хроническим воспалением в желудочно-кишечном тракте и головном мозге.