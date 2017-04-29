Дети, зачатые с помощью ЭКО, склонны к раку

Ученые обнаружили, что вероятность развития онкологических заболеваний у детей, зачатых с помощью ЭКО, оказалась в три раза выше, чем у тех, кто был зачат естественным путем. А индукция овуляции (искусственная стимуляция процесса созревания яйцеклетки) увеличивала риск развития онкологических заболеваний у детей в два раза, пишет Meddaily.ru.

Кстати, другое исследование показало, что дети, зачатые с помощью ЭКО, в два раза чаще страдают от аутизма. При лечении бесплодия собирается и оплодотворяется более чем одна яйцеклетка. Это может привести к многоплодной беременности. Повышенный риск аутизма можно объяснить именно многоплодной беременностью и прочими побочными факторами ЭКО.