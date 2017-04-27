Плацебо помогает пережить разрыв с партнером, доказал эксперимент

В эксперименте приняли участие 40 человек, которые за последние 6 месяцев пережили нежеланный разрыв с партнером. Участники получили назальный спрей. Половине добровольцев сообщили: спрей - сильное обезболивающее, которое может избавить даже от душевной боли. Остальным сказали, что дали им обычный солевой раствор. После участникам показывали фото их бывших партнеров. Также добровольцы подвергались воздействию физической боли, пишет Meddaily.ru.

Ученые следили за активностью мозга участников с помощью фМРТ. Исследование показало: добровольцы, которые думали, что спрей им поможет, испытывали менее сильную физическую и душевную боль. Кроме того, у них был повышен уровень активности в дорсолатеральной префронтальной коре мозга, участвующей в эмоциональной регуляции. А активность в зонах, связанных с отказом, оказалась низкой.