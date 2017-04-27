Названы плохие продукты на завтрак ребенку

Эксперты подчеркивают: детский завтрак должен совмещать в себе клетчатку, белок и «хорошие» жиры. Если они правильно сбалансированы, ребенок продержится до обеда без приступов сонливости или плохого настроения и без желания сжевать что-то сладкое или вредное, - данное мнение диетологов, пишет Medikforum.ru со ссылкой на «ВладТайм».

В соответствии с вышеизложенным принципом медики советуют не давать детям с утра пить свежевыжатые овощные и фруктовые соки, которые, по их словам, могут раздражать слизистую, вызывать повышенную кислотность и нарушать привычную работу пищеварительной системы. Лучше заменить свежий сок наваристым овощным супом, порекомендовали они.

Также нежелательно за завтраком употребление сдобы в любом ее виде. «Это приводит к повышению уровень инсулина и при регулярном потреблении может вызвать алиментарное ожирение, трудно поддающееся коррекции», - констатировали медработники.

Кроме того, практически столь же вредными в этом плане, что и сдоба, по их мнению, являются готовые сухие завтраки.

Что касается кисломолочных продуктов на завтрак, то диетологи пояснили: они принесут пользу только в том случае, если их принимать через полчаса после съеденной пищи, а не на пустой желудок.