Медики рассказали, как снизить тягу к сахару за пять дней

В частности, для успешного воздержания от употребления конфет и печенья специалисты посоветовали включить в свой ежедневный рацион продукты, которые состоят из белков в сочетании с хорошими жирами. Для этого нужно есть яйца, орехи, оливковое масло, хумус, лосось или курятину, сообщило издание «Телеграф».

Хлеб и макароны врачи рекомендуют заменить зелеными мясистыми овощами – такими, например, как кабачки, разные виды капусты, патиссоны. По словам экспертов, хлеб быстро усваивается организмом, повышая уровень сахара, - в то время как овощи содержат сложные углеводы, которые способствуют долгому ощущению сытости, пишет Medikforum.ru.

Помимо этого, нужно есть кислые и квашеные овощи – они тоже успешно приглушают тягу к сахару.

Чтобы не страдать от стресса, отказываясь от сладкого, специалисты считают полезным употреблять в умеренном количестве темный шоколад с максимальным содержанием какао в составе. Шоколад побуждает организм вырабатывать эндорфины, что снижает уровень тревожности.

Также диетологи советуют пить больше воды. «Благодаря воде вы дольше чувствовать себя сытыми. Кроме того, она вымывает из организма лишний сахар, тем самым уменьшая ваш «сахарный голод», - объяснили они.