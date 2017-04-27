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Три особенности мужа, который будет любить тебя вечно

Krasotka.ee
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Любовь. Снимок иллюстративный. | ФОТО: Panther Media/Scanpix

Ты знаешь, что сейчас твой муж тебя любит, но будет ли он любить тебя всегда? После того, как вырастут дети и вы состаритесь – будет ли он все еще любить тебя? К счастью, не обязательно ждать столько лет, чтобы узнать ответ. Есть несколько характеристик мужчины, на любовь которого ты можешь рассчитывать в будущем.

1 Он все еще смотрит на тебя так же, как в первый раз

Набрала ли ты лишние килограммы после рождения детей, размазалась ли у тебя тушь, мужчина, который любит тебя по-настоящему, будет смотреть на тебя так же, как в первый раз, когда ты покорила его сердце. Он не видит кофту, которую ты уже неделю не снимаешь, потому что болеешь, или твою ужасную стрижку, которую тебе сделали в новой парикмахерской. Муж, который будет любить тебя всегда, видит только тебя – девушку, в которую он влюбился, и верит, что с каждым днем ты становишься все прекраснее. Ты будешь ловить его взгляд на себе, а потом его улыбку и снова взгляд, когда он думает, что ты его не видишь. Он не может на тебя насмотреться. И это никогда не изменится, сколько бы лет ни прошло, пишет Soulpost.ru.

2 Он будет отдавать тебе самое лучшее

Он отдаст тебе последний кусочек пирога, уступит место у окна и устроит тебя поудобнее на вашем любимом диване, а сам пойдет готовить ужин. Он проедет через весь город, чтобы добыть тебе тот последний экземпляр новой книги твоего любимого автора и не будет жаловаться. Он съест не самый вкусный приготовленный тобой обед и скажет спасибо, потому что ценит твои старания.

Он будет замечать все мелочи и будет стараться делать твою жизнь комфортной. Это признаки любви, у которой нет срока годности.

3 Он верит в тебя и признает твои таланты

Он уверен, что ты самая умная, веселая, красивая и самая талантливая из тех, кого он знает – и он будет тебе об этом говорить. Он гордится тобой и знает, как ему повезло с тобой. Муж, который будет любить тебя всегда, будет поощрять тебя учиться чему-то новому, быть лучшей, развиваться и становиться еще лучше. Он будет ценить твое мнение и твой вклад в общие решения.

С годами его любовь к тебе как к человеку будет лишь крепнуть.

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