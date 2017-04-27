Добавьте в шампунь соль, и вы сможете решить главную проблему с волосами!

Мы каждый день добавляем соль в еду — это, наверное, самая распространённая приправа в мире. Но далеко не все знают, что соль может помочь справиться со многими неприятностями!
У вас жирные волосы?
Не спешите тратиться на дорогие шампуни!
Добавьте две-три столовых ложки соли в обычный шампунь — и получится прекрасный шампунь для жирных волос. Причем эффект заметен сразу!
Но и это не всё! Вот как еще можно использовать соль.
Скраб для ног
Добавьте две столовые ложки соли в стакан оливкового масла и натирайте этим скрабом ноги. Кожа на ногах станет гладкой и мягкой, как шёлк, пишет Lifter.com.ua.
Скраб для тела
Добавьте две столовые ложки грубой морской соли в полстакана кокосового масла и получится скраб для тела. Такой скраб обеспечивает очень эффективный пилинг без всякой химии!
Средство от головной боли
Если у вас разболелась голова, растворите чайную ложку соли в стакане воды и выпейте. Головная боль пройдёт за 15 минут!
Средство для заживления ран
Хотя все знают, что сыпать соль на рану очень больно, это ускоряет процесс заживления. Растворите две чайных ложки соли в стакане воды и обработайте рану этим раствором.