Добавьте в шампунь соль, и вы сможете решить главную проблему с волосами!

У вас жирные волосы?

Не спешите тратиться на дорогие шампуни!

Добавьте две-три столовых ложки соли в обычный шампунь — и получится прекрасный шампунь для жирных волос. Причем эффект заметен сразу!

Но и это не всё! Вот как еще можно использовать соль.

Скраб для ног

Добавьте две столовые ложки соли в стакан оливкового масла и натирайте этим скрабом ноги. Кожа на ногах станет гладкой и мягкой, как шёлк, пишет Lifter.com.ua.

Скраб для тела

Добавьте две столовые ложки грубой морской соли в полстакана кокосового масла и получится скраб для тела. Такой скраб обеспечивает очень эффективный пилинг без всякой химии!

Средство от головной боли

Если у вас разболелась голова, растворите чайную ложку соли в стакане воды и выпейте. Головная боль пройдёт за 15 минут!

Средство для заживления ран

Хотя все знают, что сыпать соль на рану очень больно, это ускоряет процесс заживления. Растворите две чайных ложки соли в стакане воды и обработайте рану этим раствором.