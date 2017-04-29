Почему японские дети считаются самыми здоровыми и счастливыми в мире!

Более того, тогда как по всему миру наблюдается эпидемия ожирения, в Японии показатели ожирения не только низки исторически, но и снижаются в последние годы. И дело вовсе не в генетической предрасположенности, а именно в образе жизни и пищевых привычках, передает Soulpost.ru.

Вот какие привычки можно перенять у японцев:

Больше еды, меньше калорий

Идея в том, чтобы сочетать много разных низкокалорийных продуктов. Например, типичный японский обед состоит из риса, скромной порции мяса или рыбы и пары овощных блюд.

Задача не в том, чтобы начать питаться японской кухней, а в том, чтобы побольше есть сырых продуктов, фруктов и овощей и поменьше — фабричных продуктов с более высоким содержанием «калорий на один укус».

Уменьшите тарелки и порции

Японцы ограничивают не только порции еды, но и размер тарелок. Используйте под основное блюдо мелкие тарелки, которые обычно подаются для салата и хлеба и имеют диаметр 10–15 см.

Не демонизируйте снеки

Разрешайте детям есть снеки и сладости, но следите за количеством и частотой; японцы едят меньше и реже. В отношении нездоровой пищи они воспитывают так называемое «гибкое воздержание».

Обедайте вместе, чтобы воспитать здоровые привычки

Покажите ребёнку, что здоровая домашняя еда — это очень вкусно и полезно. Установите конкретное время обеда и старайтесь соблюдать его, даже если заняты.

Назначьте рис главным источником углеводов

Рис — основной продукт японской кухни, и он гораздо полезнее менее питательных продуктов типа сухого хлеба. Белый рис часто смешивается с рыбой, овощами и водорослями — в таком виде он лучше насыщает, а его гликемический индекс понижается.

Сделайте прогулки или велосипед неотъемлемой частью жизни

Японцы с детства ведут очень активный образ жизни. По данным ВОЗ, свыше 98% японских школьников добираются до школы пешком либо на велосипеде.

Это лишнее доказательство того, что японским детям несложно обеспечить себе рекомендованные 60 минут умеренно-интенсивной физической нагрузки в день.

Не бойтесь быть главным в доме

Японские родители предпочитают авторитарный подход к воспитанию детей. Они не боятся устанавливать правила, которые детям положено знать и соблюдать.

Если вы создадите правильную атмосферу и будете подавать правильный пример, это позволит вашим детям научиться у вас полезным привычкам.