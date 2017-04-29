Почему японские дети считаются самыми здоровыми и счастливыми в мире!

Большинство из нас хотели бы видеть своих детей здоровыми и счастливыми, но иногда мы не понимаем самых элементарных вещей в вопросах питания. Недавно были опубликованы результаты крупномасштабного глобального исследования, которое показало, что японские дети имеют самую высокую прогнозируемую продолжительность жизни. Основная причина заключается в питании.
Более того, тогда как по всему миру наблюдается эпидемия ожирения, в Японии показатели ожирения не только низки исторически, но и снижаются в последние годы. И дело вовсе не в генетической предрасположенности, а именно в образе жизни и пищевых привычках, передает Soulpost.ru.
Вот какие привычки можно перенять у японцев:
Больше еды, меньше калорий
Идея в том, чтобы сочетать много разных низкокалорийных продуктов. Например, типичный японский обед состоит из риса, скромной порции мяса или рыбы и пары овощных блюд.
Задача не в том, чтобы начать питаться японской кухней, а в том, чтобы побольше есть сырых продуктов, фруктов и овощей и поменьше — фабричных продуктов с более высоким содержанием «калорий на один укус».
Уменьшите тарелки и порции
Японцы ограничивают не только порции еды, но и размер тарелок. Используйте под основное блюдо мелкие тарелки, которые обычно подаются для салата и хлеба и имеют диаметр 10–15 см.
Не демонизируйте снеки
Разрешайте детям есть снеки и сладости, но следите за количеством и частотой; японцы едят меньше и реже. В отношении нездоровой пищи они воспитывают так называемое «гибкое воздержание».
Обедайте вместе, чтобы воспитать здоровые привычки
Покажите ребёнку, что здоровая домашняя еда — это очень вкусно и полезно. Установите конкретное время обеда и старайтесь соблюдать его, даже если заняты.
Назначьте рис главным источником углеводов
Рис — основной продукт японской кухни, и он гораздо полезнее менее питательных продуктов типа сухого хлеба. Белый рис часто смешивается с рыбой, овощами и водорослями — в таком виде он лучше насыщает, а его гликемический индекс понижается.
Сделайте прогулки или велосипед неотъемлемой частью жизни
Японцы с детства ведут очень активный образ жизни. По данным ВОЗ, свыше 98% японских школьников добираются до школы пешком либо на велосипеде.
Это лишнее доказательство того, что японским детям несложно обеспечить себе рекомендованные 60 минут умеренно-интенсивной физической нагрузки в день.
Не бойтесь быть главным в доме
Японские родители предпочитают авторитарный подход к воспитанию детей. Они не боятся устанавливать правила, которые детям положено знать и соблюдать.
Если вы создадите правильную атмосферу и будете подавать правильный пример, это позволит вашим детям научиться у вас полезным привычкам.