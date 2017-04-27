Беременная женщина создает на корпоративных мероприятиях непрофессиональное впечатление?

На портале Mumsnet женщина пожаловалась, что ее коллега посоветовал ей не идти на корпоративное мероприятие, потому что ее беременный живот создает непрофессиональнаое впечатление.
По мнению коллеги, мероприятие слишком престижное, чтобы там появлялась беременная женщина. После публикации женщины об этом случае, в Сети разгорелось бурное обсуждение. Выяснилось, что и другие женщины тоже слышали подобное в свой адрес. А некоторые посмеялись, что просто мужчины-коллеги не могут принять факт, что у кого-то есть секс, передает Naine24.
Одна женщина написала, что ей кажется, будто окружающие считают своим долгом сделать замечание беременной или дать непрошенный совет. Так, она однажды заказывала у бармена лимонад и два пиво, а бармен, в свою очередь, успел заметить, что беременным пить нельзя, хотя пиво было вовсе не для нее.
А у многих, оказывается, спрашивали, знают ли они, кто отец. А еще любят узнавать, запланированный ли ребенок или случайно так вышло.
А у вас во время беременность что-то похожее спрашивали? Делитесь своими историями в комментариях!