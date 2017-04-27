Беременная женщина создает на корпоративных мероприятиях непрофессиональное впечатление?

По мнению коллеги, мероприятие слишком престижное, чтобы там появлялась беременная женщина. После публикации женщины об этом случае, в Сети разгорелось бурное обсуждение. Выяснилось, что и другие женщины тоже слышали подобное в свой адрес. А некоторые посмеялись, что просто мужчины-коллеги не могут принять факт, что у кого-то есть секс, передает Naine24.

Одна женщина написала, что ей кажется, будто окружающие считают своим долгом сделать замечание беременной или дать непрошенный совет. Так, она однажды заказывала у бармена лимонад и два пиво, а бармен, в свою очередь, успел заметить, что беременным пить нельзя, хотя пиво было вовсе не для нее.

А у многих, оказывается, спрашивали, знают ли они, кто отец. А еще любят узнавать, запланированный ли ребенок или случайно так вышло.

А у вас во время беременность что-то похожее спрашивали? Делитесь своими историями в комментариях!