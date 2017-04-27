На Фестивале кофе можно будет прослушать лекции известных кофейных экспертов

По словам координатора соревнований и программы Таллиннского фестиваля кофе Силле Кюттнер, выступления известных мировых специалистов по кофе в Эстонии – событие весьма незаурядное. «Александр Руас побеждал в соревнованиях бариста Швеции и Северных стран и много лет участвовал в связанных с кофе проектах в качестве руководителя и консультанта, - поясняет Кюттнер. – В Таллинне он как раз и расскажет о том, как сделать карьеру в области кофе, чтобы вдохновить и воодушевить наших специалистов по кофе».

Иоаким Кюне работает в кофейной школе Берлина преподавателем и научным сотрудником. «Его лекция будет посвящена крайне увлекательной и важной теме – о влиянии изменений климата на выращивание кофе в мире, - отмечает Кюттнер. - Раньше Иоаким работал на кофейной плантации в Никарагуа и благодаря этому очень точно знаком со всем процессом. Верю, что наши любители кофе смогут узнать у него очень много нового и увлекательного».

В числе других с лекциями на Таллиннском фестивале кофе выступят также Вольфганг Пфауч, Тимо Аллен, Шарлотта Нилунд, Отть Вийрманн, Мишель Коффи и др. Для посетителей фестиваля лекции – бесплатно.

Подробную программу лекций можно найти на сайте www.tallinncoffeefestival.ee

Билет на Фестиваль кофе стоит 5 евро, его можно приобрести в Piletilevi (www.piletilevi.ee) или по месту проведения мероприятия.

Первый Таллиннский фестиваль кофе пройдет 28 и 29 апреля в Таллиннском Котле культуры. Во время мероприятия можно будет ознакомиться с самыми разными и оригинальными сортами кофе, способами его приготовления и оборудованием. Посетителя фестиваля ожидают приятная музыка, увлекательная программа и чудный аромат. Кроме кофе, на фестивале будут представлены другие горячие напитки, например, чай и какао, а также открыты точки уличного питания и кафе. В субботу с 12.00 до 15.00 дети смогут принять участие в занятиях школы поваров Kahvliahvi kokakool, создавать настроение музыкой оба дня фестиваля будет ди-джей Лийзи Воолайд.