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Выбираем белую футболку по типу фигуры

Krasotka.ee
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ФОТО: Scanpix

Ни один гардероб не будет полным и гармоничным без белой футболки. Мы подскажем, как выбрать ее, ориентируясь на свой тип фигуры.

Если у тебя узкие плечи

Девушкам, миниатюрным вверху, стоит выбирать футболку с горловиной под горло. Она создаст горизонтальную линию, которая зрительно расширит плечи. Благодаря этому твоя фигура станет более сбалансированной и пропорциональной, пишет Ivona.bigmir.net.

Если у тебя широкие плечи

Если тебе повезло иметь атлетический тип телосложения с широкими плечами, это вовсе не значит, что нужно отказываться от белой футболки. Специалисты говорят, что округлый слегка удлиненный вырез смягчит линию плеч и сделает силуэт более женственным.

Если у тебя большая грудь

Есть только одна вещь, которой девушкам с выдающимся бюстом стоит избегать – высокой горловины. Вместо этого возьми на заметку одежду с V-образным вырезом. Он визуально сделает грудь более деликатной.

Если у тебя маленькая грудь

У тебя есть огромное преимущество – это разнообразие в декоре. Идеально, если ты найдешь белую футболку с карманами или принтом. Они способны на чудеса, если размещены стратегически точно.

Если у тебя животик

Фигура “яблоко“ отличается стройными ножками, невыразительной талией и животиком. Для того, чтобы все смотрели только на твои ноги и не замечали недостатков, обрати внимание на футболки А-силуэта. Они точно справятся с поставленной задачей.

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