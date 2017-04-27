Топ-пять продуктов для здоровой кожи

Питание влияет на наш вес, а также на состояние нашего здоровья и кожи. Узнай, какие продукты следует добавь в свою диету, дабы кожа была чистой и сияющей, пишет Ivona.bigmir.net.

Помидоры

Томаты и еда на основе помидоров (натуральный томатный соус, томатный сок) помогает бороться с акне. Кроме того, ликопин, который содержится в томатах, может помочь защитить кожу от ультрафиолетовых лучей.

Ликопин и другие каротиноиды, найденные в оранжевых и красных фруктах и овощах, помогают улучшить антиоксидантный статус кожи.

Антиоксиданты борются со свободными радикалами, получаемые от чрезмерного пребывания на солнце.

По словам специалистов, чтобы заметить улучшения, помидоры следует потреблять не менее 3-5 раз в неделю.

Зеленый чай

Зеленый чай также борется прыщами, способствуя снижению уровня продуцирующего акне гормона дигидротестостерона. Кроме этого, зеленый чай также является энергетическим напитком, богатым антиоксидантами, помогающим коже выглядеть моложе и здоровее.

Эксперты рекомендуют выпивать до трех чашек зеленого чая в день.

Ягоды

Ягоды насыщенного цвета, как черника, богаты антиоксидантами, которые помогают в борьбе за чистую кожу. Ведь, как выяснили специалисты, чем больше у человека прыщей, тем ниже уровень антиоксидантов в его крови

Рыба и морепродукты

Согласно данным международного исследования, опубликованного в журнале Американского колледжа питания, у людей, которые потребляют большое количество рыбы и морепродуктов, меньше морщин на коже, ведь омега-3 жирные кислоты замедляют их образование.

Подобным образом омега-3 помогают в борьбе с акне, нейтрализуя воспалительные процессы в организме.

Тем, кто страдает от акне специалисты рекомендуют потреблять не менее 4-5 порций жирной рыбы в неделю. Тем, кто не любит рыбу, предлагается потреблять рыбий жир.

Коричневый рис

В коричневом рисе содержатся керамиды - липидные молекулы, которые помогают коже сохранить влагу, что также способствует улучшению здоровья кожи.