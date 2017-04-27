Пять типов парней, с которыми не стоит встречаться

Ты не задумывалась над тем, почему твои отношения с парнями заканчиваются после двух-трех месяцев “романтики и любви“? Причин тому может быть множество, но самая вероятная – ты выбираешь не тех парней, пишет Ivona.bigmir.net.

Мы подготовили для тебя топ-пять типов ребят, с которыми не стоит встречаться, даже если они привлекательны, как боги.

1. Вечный холостяк

Если на твоем пути такой еще не встречался – жди, он непременно скоро объявится.

Такой мужчина не любит обязательств. Он свободен, как ветер, и хочет таким оставаться до тех пор, пока не надоест (вероятно, всю жизнь). С ним может быть приятно и весело, он может быть обаятелен и харизматичен, но сегодня он твой, а завтра его сдует попутным ветром в поисках новых ощущений.

Не думай, что у тебя получится его “одомашнить“. Это такой тип мужчин, у которых на первом месте всегда будут собственные интересы.

2. Мамин сын

Такой мужчина будет постоянно сравнивать твой суп с супом мамочки и с упоением вспоминать, как она лепила пельмешки и приносила тарелку с едой в постель.

Он будет нуждаться в заботе, капризничать и протестовать каждый раз, когда ты попросишь его помыть за собой посуду. Таким мужчинам женщина нужна с одной целью – о нем кто-то должен заботиться (кстати, его мама наверняка того же мнения). Так что думай, нужен ли тебе такой великовозрастный сын.

3. Мужчина-диван

Это тот прекрасный тип диванных жителей, которые свой уютный досуг у телевизора, компьютера или игровой приставки не променяют ни на что. Они ленивы, их не заставишь подняться и сделать что-то полезное в доме.

Итак, представь себе картину: вы приехали с работы, он прошел прямиком в гостинную и занял свое насиженное место, а ты потащила на кухню пакеты с едой и стала у плиты часа на полтора. Потом – ужин, если повезет – совместный, а нет – он поглотит пюре с котлетой, не отрываясь от экрана. Потом – он все на том же месте, но уже с зубочисткой, а ты снова на кухне, но на этот раз моешь посуду.

Он искренне считает, что это вполне нормальная модель семьи, потому что так “восседал“ его отец, и точно так же со временем “воссядет“ ваш сын. Есть над чем задуматься, правда?

4. Алкоголик

В этом случае даже много слов не надо. Он может быть хорошем и даже заботливым, но вот наступает праздник, вся семья в сборе, и твой мужчина снова оказывается в центре внимания. И хорошо, если он просто уснет лицом в салате, а не будет танцевать на столе, как в прошлый раз, разбрасывая ногами канапе и поливая гостей шампанским.

И если такого еще можно терпеть (при условии, что подобные спектакли случаются редко), то хронического алкоголика терпеть нельзя ни при каких обстоятельствах.

5. Мальчик-красавчик

Самолюбование – вот любимое занятие этих ребят. Они переживают о своем внешнем виде больше, чем о чем-либо другом. Да что говорить, они девушек выбирают по одному принципу – насколько хорошо они будут смотреться в паре.

Не стоит любить нарцисса, ему и без тебя в жизни любви хватает. Собственной.