Пять отличных десертов, от которых не толстеют

1. Печеное яблочко с начинкой

Чтобы этот десерт получился некалорийным, вместо сахара и орехов яблоко нужно начинить творогом. Для аппетитности как следует заправьте творог корицей или ванилином. Из яблок осторожно удалите острым ножом сердцевину, заполните ее подготовленным творогом. Шкурку яблока наколите в 10 местах зубочисткой и ставьте запекать в разогретую до 180 градусов духовку. Зарумянившееся яблочко порадует вас своим отменным вкусом ив горячем, и в холодном виде, пишет Justcoolidea.ru.

2. Фруктовый салат

Возьмите любые фрукты и ягоды, в идеале – как сладкие, так и кислые, включая апельсины. Нарежьте тонкими ломтиками. Заправить натуральным йогуртом.

3. Домашнее желе

Замочите в воде 1 ч.л. желатина. Тем временем выжмите 500 г сока из любых ягод или фруктов. Подогрейте воду с желатином, смешайте с соком и вылейте всё вместе в форму для застывания. Туда же можно добавить нарезанные ломтиками фрукты, я годы или немного молока.

4. Домашняя пастила

Яблоки и сливы запечь в микроволновке до повидлообразного состояния. Взбить с 1 ст.л. сахара 1 яичный белок. Аккуратно вмешать его в размягченную фруктовую массу и выложить ее в плоскую форму для выпекания слоем не более 1 см. Сушить пастилу в духовке при температуре 40-50 градусов в течение 2-3 часов. Готовую пастилу хранить в сухом месте.

5. Легкая творожная запеканка

Смешайте 400 г нежирного творога, 5 ст.л кефира, 2 яйца, 3 ст.л манки, 1 ст.л сахара, щепотку соли и ванилин на кончике ножа. Можно также добавить 1 морковь, натертую на мелкой терке или цедру одного апельсина. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке примерно 30 минут.