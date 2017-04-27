Спасибо, дедушка, за памперс!

В древности матери тоже заботились о комфорте своих чад. Они оборачивали малышей в шкуры и подкладывали внутрь своеобразного мехового кокона впитывающие влагу природные материалы: мох или сухую траву, пишет MyJane.ru.

Позже, когда развилось ткачество, детей стали пеленать в отрезы тканей, которые, надо заметить, стоили недешево. Мокрые пеленки не стирали, а просто сушили над открытым огнем. Считалось, что моча обладает бактерицидными свойствами, а потому отстирывать такое «лекарство» женщинам казалось полным безумием. Пеленки, испачканные калом, тоже особо не стирали, а слегка прополаскивали в стоячей воде. Иногда пеленки меняли не чаще одного раза в день. Да и детей на руки матери брали нечасто, опасаясь испачкать порой единственное платье.

В середине XVIII века французский философ и писатель Жан-Жак Руссо раскритиковал такую «гигиену». И с того времени женщины стали наматывать пеленки под одежду своих отпрысков, менять пеленки по мере их загрязнения, тщательно стирать их и даже кипятить.

Именно тогда были изобретены первые непромокаемые пеленки. Промасленную шелковую ткань наматывали поверх хлопковой или льняной. Таким образом удавалось избегать протечек, и ребенка можно было спокойно брать на руки. Иногда ткань заменяли овечьей шерстью, обработанной жиром.

Первые подгузники из трикотажа и льна появились XIX веке. Между слоями ткани прокладывали мягкий мех. Подгузник оборачивали вокруг младенца в виде конверта, а на спине закрепляли обычной булавкой. Однако даже такие вполне цивилизованные подгузники имели одно неприятное свойство – они все равно протекали.

В 40-50-х годах XX века заместитель редактора журнала «Vogue», а по совместительству многодетная мать, Мэрион Донован, замученная каждодневной стиркой, сама взялась за сооружение непромокаемого подгузника. Сшитые ею трусики были изготовлены из клеенки с марлевой подкладкой. Вместо опасной булавки Мэрион вооружила подгузник пластиковыми застежками.

Одна компания была так восхищена изобретением женщины, что тут же выкупила патент на него за 1 миллион долларов! Подгузники Донован в народе называли «боутерами» (от англ. вoat – «лодка»), а все потому, что непромокаемые трусики не тонули в воде. Позже Мэрион заменила клеенку бумагой, и тем самым сделала подгузник одноразовым. Однако новым изобретением находчивой женщины уже никто не заинтересовался.

Следующим, кто всерьез взялся за «мокрое» дело, стал сотрудник компании «Procter & Gamble» Виктор Миллз. В 1950-х годах Миллз пребывал в достаточно преклонном возрасте и уже обзавелся внуками. Он часто нянчился с ними и с удивлением обнаружил, какое количество пеленок умудряется испачкать за день один маленький ребенок. А внуков у Миллза было трое. Дедушка всякий раз ужасался горам грязного белья и вскоре понял, что легче пеленку выбросить, нежели постирать.

Миллз сконструировал подгузник из пластика, внутрь которого он поместил сложенную мягкую бумагу. Первое испытание дедушка провел на собственных внуках, и оно оказалось успешным. Подгузники назвали «Pampers», что в переводе с английского означает «баловать», «лелеять».