Илона Тоотс: русского ребенка стоит отправлять в эстонский детсад, если потом он пойдет в эстонскую школу

Очень многое связано с тем, что все дети разные. Вы можете удивиться, каким храбрым ваш обычно скромный ребенок вдруг оказывается в другой среде. Или наоборот: домашний Рэмбо в садике превращается в кроткого любимца воспитательницы. Это очень тяжело прогнозировать, но важную роль тут играют как воспитательницы в садике, так и решительность родителей.

Кроме опыта с двумя моими детьми у меня также есть годичный опыт работы в садике с детьми двух-трех лет, на основе которого и излагаю свои мысли. Это сугубо мой опыт.

Расскажу об опыте со старшим ребенком, 14 лет назад, и поделюсь также более свежими впечатлениями о том, как было с младшим.

Малена пошла в большой ласнамяэский садик в ясли в полтора года. Хотя наша семья и двуязычная, мы все же сразу решили, что раз она пойдет в эстонскую школу, то эстонский язык будет доминировать и в этом вопросе. В то же время я не исключала и мысли о русскоязычном садике, причем главным аргументом тут выступали теплота и открытость русского человека по сравнению с замкнутостью эстонцев. Впрочем, у этой темы есть и другая сторона: эстонцы более открыты для новшеств и более либеральны, в то время, как мне кажется, в русских садах все еще встречается менталитет "приказ-подчинение" и вбивание дисциплины в детей. Впрочем, подгнившие и свежие яблоки есть в обеих корзинах.

Поход в садик нашей дочки в полтора года прошел совсем не гладко. Она плакала и вешалась мне на шею каждый раз. Видеть это было ужасно, и каждый раз требовалось время, чтобы она успокоилась после моего ухода. Было без разницы, я или Алексей отвозил ее в садик, боль ребенка все равно была одной и той же. Правда, Малена была не единственной les miserables – плачущий пример в садике очень заразителен.

Воспитательницы советовали ради блага самого ребенка оставлять ее в саду сразу и этим дать ей понять, что приговор окончательный. Она-то это поняла, только я себя намного лучше не чувствовала.

Я хотела немного отдохнуть от ребенка и заниматься своими делами, поэтому мы и возили ее в садик. Но мы давали ей также дни отдыха, да и путешествовали вместе с Алексеем, так что нагрузка не была сумасшедшей. И все же часто бывали моменты, когда я в коридоре хныкала, потому что «Emmeeeeee!» было буквально раздирающим душу. В такие моменты думаешь про себя, какая ты к черту мама, если позволяешь ребенку так страдать, хотя умом и понимаешь, что она в безопасности. Тем более что мне не нужно было бежать на работу, как матерям, у которых иного варианта просто нет. Странно, но чем дальше уходишь от садика, тем больше забываешь эту боль – и вырываешься словно птица на волю. Такой вот материнский эгоизм довелось мне испытать.