Вы только посмотрите: эстонские девушки достойно представили страну на Чемпионате по бодибилдингу и культуризму

Девушки соревновались с участницами аналогичных проектов Латвии и Литвы. Было два раунда: дефиле в трико и в вечерних платьях. Спортсменки демонстрировали подтянутые спортивные тела, грацию и продуманный образ.

В условиях серьезной конкуренции представительницы Эстонии показали хорошие результаты. Ангелика Роос принесла Эстонии второе место в проектных соревнованиях, Кадри Таммоя — четвертое и Ирина Акиншина — пятое место.

Организатор и тренер проекта Юлия Смоли вошла в топ-шесть и заняла 5 место в категории «бикини мастера».