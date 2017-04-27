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Вы только посмотрите: эстонские девушки достойно представили страну на Чемпионате по бодибилдингу и культуризму

Krasotka.ee
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В прошедшие выходные в Риге прошел открытый Чемпионат по бодибилдингу и культуризму, в котором принимали участие спортсмены из Латвии, Литвы, России и Эстонии. На этих соревнованиях принимали участие и финалистки проекта, организованного Кристиной Нуут и Юлией Смоли - Fitmodel Project Estonia 2017.

Девушки соревновались с участницами аналогичных проектов Латвии и Литвы. Было два раунда: дефиле в трико и в вечерних платьях. Спортсменки демонстрировали подтянутые спортивные тела, грацию и продуманный образ.

В условиях серьезной конкуренции представительницы Эстонии показали хорошие результаты. Ангелика Роос принесла Эстонии второе место в проектных соревнованиях, Кадри Таммоя — четвертое и Ирина Акиншина — пятое место.

Организатор и тренер проекта Юлия Смоли вошла в топ-шесть и заняла 5 место в категории «бикини мастера».

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