Специалисты выяснили, почему дети лгут

Вторая причина - страх перед наказанием. Если ребенок знает, что за любой проступок его накажут, то он будет лгать. По этой причине часто лгут дети младшего дошкольного возраста. Получив желаемое с помощью лжи, дети понимают: обман приносит пользу. В итоге ложь может войти в привычку. Ученые рассказали, как это предотвратить, передает Meddaily,ru,

Во-первых, поймав ребенка на лжи, родители не должны его ругать. Тогда он не будет бояться говорить правду. Кроме того, нужно донести до ребенка, что его простили, и объяснить его ошибку.