Загрязнение воздуха повышает риск развития рака груди

Женщины с уплотненной тканью молочной железы на 20% чаще подвергались воздействию загрязняющих частиц. При каждом однократном увеличении уровня твердых частиц в воздухе риск уплотнения ткани молочной железы возрастал на 4%. Еще исследование показало: у женщин, живших в районах с высокой концентрацией озона в воздухе, плотность ткани молочной железы была ниже, передает Meddaily.ru.

Специалисты учли факторы, которые могли повлиять на результаты, такие как возраст и Индекс массы тела (ИМТ). Ученые пока не уверены в существовании причинно-следственной связи. Они подчеркивают: необходимы дальнейшие исследования.