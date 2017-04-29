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Загрязнение воздуха повышает риск развития рака груди

Krasotka.ee
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Снимок иллюстративный | ФОТО: Scanpix

Сотрудники Университета Флориды проанализировали данные примерно 280000 женщин в возрасте 40 лет и старше. Исследователи выяснили, что у участниц, которые жили в районах с высоким уровнем загрязнения воздуха мелкодисперсными частицами, ткань молочной железы чаще оказывалась уплотненной. То есть, у них был повышен риск рака груди, передает ТАСС.

Женщины с уплотненной тканью молочной железы на 20% чаще подвергались воздействию загрязняющих частиц. При каждом однократном увеличении уровня твердых частиц в воздухе риск уплотнения ткани молочной железы возрастал на 4%. Еще исследование показало: у женщин, живших в районах с высокой концентрацией озона в воздухе, плотность ткани молочной железы была ниже, передает Meddaily.ru.

Специалисты учли факторы, которые могли повлиять на результаты, такие как возраст и Индекс массы тела (ИМТ). Ученые пока не уверены в существовании причинно-следственной связи. Они подчеркивают: необходимы дальнейшие исследования.

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