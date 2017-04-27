Акушеры советуют женщинам не тужиться во время родов

Когда мы представляем традиционные роды, то видим женщину в окружении врачей, которые настойчиво рекомендуют ей как можно сильнее тужиться, чтобы поскорее произвести ребенка на свет и окончить свои мучения. Весь этот процесс сопровождается интенсивной болью, потом, криками, слезами и страданиями. Однако группа известных акушеров из Великобритании считает, что это стратегия родов в корне неверна. Своих пациентов они просят не тужиться во время схваток, а наоборот, стараться замедлять процесс и вести себя более спокойно, пока само их тело не «попросит» ребёнка выйти наружу, пишет Medikforum.ru.

Акушеры считают, что более спокойная тактика избавит множество женщин от тяжёлых травм и прочих неприятных осложнений вроде повреждений нервов. Во время родов женщину нужно просить успокоиться и перемещаться в разные позиции, чтобы более эффективно использовать законы гравитации. При этом малыш никогда не должен извлекаться наружу с помощью акушерки, как это бывает в некоторых больницах. Напротив, вес ребенка поддерживается акушером, в то время, как гравитация и натуральная физиология тела помогает его маме произвести ребенка на свет.

Используя эту технику, акушеры из Medway NHS Foundation Trust в британском Кенте преуспели в деле снижения количества травм влагалища 3-й и 4-й степени при родах с 6% до всего 1%. Тяжёлые разрывы родовых путей оказывают негативное воздействие не только на физическое здоровье женщины, но и на её самооценку. А болезненное восстановление снижает уверенность в себе и рождает проблемы в интимных отношениях между женщиной и ее партнером.