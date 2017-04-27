Разрыв влагалища полезен для сексуальной жизни женщины

Разрыв влагалища во время натуральных родов - это пугающая реальность для многих женщин. Будущие мамы, которые решаются пройти через натуральные роды, подсознательно готовят себя к этой травме, вероятность которой очень высока. Восстановление после разрыва требует длительного времени, и для многих представительниц прекрасного пола сама мысль о занятиях сексом в этот период кажется пугающей. Однако группа экспертов из США выяснила, что натуральные разрывы влагалища могут быть более полезными для сексуальной жизни в долгосрочной перспективе, чем хирургический разрез между влагалищем и анусом, известный как эпизиотомия, пишет Medikforum.ru.

В большинстве случаев хирурги решаются на проведение эпизиотомии еще до появления ребенка на свет в профилактических целях для того, чтобы расширить для него проход. Но американские исследователи выяснили, что прошедшие через операцию женщины чаще страдают от низкой оценки собственного тела, а занятия сексом им приносят гораздо меньше удовлетворения по сравнению с теми молодыми мамами, которые перенесли разрыв влагалища. Результаты исследования опровергают распространенную точку зрения о том, что эпизиотомия эстетически и визуально является более удовлетворительной для женщин, чем натуральные травмы.

Отметим, что предыдущие исследования уже подвергали сомнениям пользу эпизиотомии для физиологического здоровья женщины, но это первая работа ученых, в ходе которой они изучили эмоциональные и сексуальные последствия травм влагалища во время родов. Авторы исследования опросили 69 молодых мам о том, как они воспринимают собственное тело, а также об уровне их сексуальной самооценки. Оказалось, что самые негативные результаты бывают у женщин, которые прошли через эпизиотомию.