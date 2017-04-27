Шведский бренд молодежной одежды и аксессуаров дал советы лентяйкам

На видео «для лентяек» под названием 1-800-LAZY-ECO девушкам даются советы — например, не стирать одежду целиком, а только застирывать пятна или очищать их заморозкой, сушить вещи на солнце, выбирать при стирке в стиральной машине более низкую температуру воды, не носить натуральный мех, передает Rus.tvnet.lv.

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