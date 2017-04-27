Исследование: смартфоны родителей наносят вред семье

14% опрошенных отметили, что их родители что-то смотрели в интернете во время обеда, при этом 95% из трех тысяч опрошенных родителей отрицали такую ​​практику.

Авторы исследования - британская Организация цифровой осведомленности и Конференция директоров школ мира.

Среди опрошенных школьников:

82% считают, что совместные обеды должны быть без использования гаджетов

22% заявили, что пользование мобильными не дает наслаждаться совместным времяпрепровождением

36% просили родителей отложить свои телефоны

Среди тех, кто попросили родителей отложить телефон, 46% указали, что родители не обратили внимание на просьбу, а 44% расстроились из-за того, что родители их игнорируют, пишет Mixnews.lv.

Несмотря на это, только незначительное меньшинство родителей признали, что использование ими мобильных беспокоило детей - 10%. При этом 43% чувствовали, что проводят слишком много времени в сети.

37% родителей указали, что проводили в сети от трех до пяти часов в выходной день

5% указали, что могли находиться в сети до 15 часов в выходные

Прошлогоднее исследование этих же организаций показало, что почти половина школьников заглядывали в мобильные телефоны после того, как легли спать. И это - несмотря на предупреждения, что они из-за этого утром идут в школу уставшими и неспособными сконцентрироваться.

В соответствии с новыми опросами, почти три четверти школьников (72%) проводили в сети от трех до десяти часов в день. К тому же, 11% могли пользоваться интернетом 15 часов в выходные, а 3% - до 20 часов.

Больше всего детей беспокоила нехватка сна - 47% назвали это основной проблемой. Однако среди родителей только 10% переживали из-за того, что пользование интернетом вызывало у детей проблемы со сном. Майк Баченен, директор школы в графстве Кент и руководитель Конференции директоров школ, предложил родителям, учителям и ученикам пересмотреть правила использования мобильных устройств. Ведь они "стали неотъемлемой частью жизни в школе, на работе и во время игр".

"Опросы показывают, что дети понимают многие риски, связанные с чрезмерным использованием технологий, но им нужны родители, чтобы установить четкие ограничения и модели разумного поведения", - считает Баченен.