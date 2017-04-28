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Пользователи Сети обсуждают «грязные» джинсы за 400 долларов

Krasotka.ee
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ФОТО: http://shop.nordstrom.com

Модные новинки иногда бывают очень странными. Так, американский бренд Nordstrom представила джинсы с принтом... в виде грязи.

«Грязные» джинсы можно купить на сайте компании за 425 долларов. Как пишет Washington Post, хотя грязь и выглядит как настоящая, отстирать ее не получится. По замыслу дизайнеров, такие джинсы должны показать, что их хозяин не боится испачкаться, пишет Lady.mail.ru.

Пользователи Сети отнеслись к такой модной новинке без энтузиазма: в соцсетях посмеялись над идеей Nordstrom, а некоторые даже в шутку выставили на продажу свои «грязные» джинсы.

Не остался в стороне и бренд спортивной одежды Reebok. В своем интернет-магазине они разместили «потную» футболку, цена на которую также составляет 425 долларов.

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