Она рожала в маске жирафа и выкладывала эти кадры в Сеть. Посмотрите, чем все закончилось!
28 апреля 2017 г., 11:19
Молодая женщина из США решила произвести на свет своего четвертого ребенка не совсем обычным образом. Она надела на себя маску жирафа и начала транслировать все происходящее через сеть.
Почему она решила совершить подобный шаг? Оказывается, она вдохновилась примером жирафихи Эйприл из Нью-Йорка. Тогда роды животного транслировали из загона на Youtube. Эти видео набрали миллионы просмотров, пишет Lemurov.net.
Эрин Дитрих решила последовать примеру смелой жирафихи и транслировала роды собственного ребенка через Facebook. Слава богу, малыш родился здоровым. А видео, которое выложила Эрин в Сеть, так же, как и у жирафихи, набрали миллионы просмотров!