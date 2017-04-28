Она рожала в маске жирафа и выкладывала эти кадры в Сеть. Посмотрите, чем все закончилось!

Почему она решила совершить подобный шаг? Оказывается, она вдохновилась примером жирафихи Эйприл из Нью-Йорка. Тогда роды животного транслировали из загона на Youtube. Эти видео набрали миллионы просмотров, пишет Lemurov.net.

Эрин Дитрих решила последовать примеру смелой жирафихи и транслировала роды собственного ребенка через Facebook. Слава богу, малыш родился здоровым. А видео, которое выложила Эрин в Сеть, так же, как и у жирафихи, набрали миллионы просмотров!