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Она рожала в маске жирафа и выкладывала эти кадры в Сеть. Посмотрите, чем все закончилось!

Krasotka.ee
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Жираф. | ФОТО: Scanpix

Молодая женщина из США решила произвести на свет своего четвертого ребенка не совсем обычным образом. Она надела на себя маску жирафа и начала транслировать все происходящее через сеть.

Почему она решила совершить подобный шаг? Оказывается, она вдохновилась примером жирафихи Эйприл из Нью-Йорка. Тогда роды животного транслировали из загона на Youtube. Эти видео набрали миллионы просмотров, пишет Lemurov.net.

Эрин Дитрих решила последовать примеру смелой жирафихи и транслировала роды собственного ребенка через Facebook. Слава богу, малыш родился здоровым. А видео, которое выложила Эрин в Сеть, так же, как и у жирафихи, набрали миллионы просмотров!

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