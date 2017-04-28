Как сбросить восемь килограммов за одну неделю

Это знание важно для вас, поскольку поможет никогда не становиться жертвой таблеток для похудения или рекламных объявлений, которых полно в интернете. Все, что вам нужно — это здоровое питание и строгое следование режиму, пишет Naget.ru.

Правило первое: никогда не пропускать прием пищи во время этой особой недели. Сытный обед раз в день не поможет вам похудеть! В идеале нужно стремиться к тому, чтобы перерывы между приемами пищи никогда не длились дольше трех часов!

Правило второе: вы не должны жить в эти дни с ощущением голода. Чувствуете его — немедленно ешьте!

Эту диету разработали в компании General Motors. Она была создана для тех ее сотрудников, которые хотели бы похудеть, но без таблеток и строгих диет, которых пришлось бы придерживаться месяцами. Цель автомобилестроительного гиганта — поддержать своих сотрудников, которые работают в офисах или на производстве и не имеют достаточно времени и сил, чтобы заботиться о своем здоровье.

Если вы хотите добиться от диеты GM максимального результата, отнеситесь к ней со всей серьезностью. Четко следуйте инструкции, покупайте все нужные продукты в нужных количествах. Опытным путем было доказано, что этот план поможет вам сбросить за неделю 5-8 килограммов. Если вы будете неукоснительно следовать правилам.

День первый.

Это самый важный день в вашей программе. Поэтому его нужно целиком и полностью посвятить фруктам. Ешьте все фрукты, которые вам нравятся.

Главное — исключить из списка бананы. И помнить, что лучше всего подходят арбузы и дыни. Убедитесь еще и в том, что не прикасаетесь ни к каким другим продуктам: ни к сырым, ни к вареным овощам в том числе.

Также в этот день нужно выпить 8-12 стаканов воды.

Если в процессе вы будете испытывать голод, увеличьте порции. Сделайте ассорти. Оставаться голодным(-ой) категорически нельзя.

День второй.

Его придется посвятить овощам. Выберите те, которые вам нравятся. Можете отварить, можете поглощать сырыми. Вот только если будете варить, то убедитесь, что не использовали ни соли, ни масла.

В этот день важно хотя бы раз съесть порцию вареного картофеля. Это будет безопасно, поверьте. Также налегайте на морковь, брокколи, огурцы, тыкву, салат, капусту, баклажаны.

Если вы все сделаете правильно, то в течение дня несколько раз сходите в туалет. Это крайне необходимо для «капитального ремонта» вашей пищеварительной системы.

И не забывайте пить по 8-12 стаканов воды в эти два «веганских» дня!

День третий.

Это день фруктово-овощной диеты. Можете есть из списка что угодно, нельзя только картофель и бананы.

Главное — не смешивать фрукты и овощи, не есть их вместе. Сделайте себе фруктовое ассорти на завтрак, овощной салат без приправ на обед и съешьте несколько разных фруктов на ужин.