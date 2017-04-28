Фото: модный проект Fashion Showcase завоевывает популярность

Организаторы проекта Елена Малиш и Анастасия Балак объединили модные показы с вечеринками, тем самым предложив гостям мероприятия возможность насладиться последними модными тенденциями от эстонских, франко-ливанского, а также итальянских дизайнеров и отдохнуть в приятной атмосфере.

Площадками для проведения проекта Fashion Showcase станут престижные рестораны и кафе столицы. В этот раз Spring Fashion Showcase состоялось в легендарном ресторане "Глория", где шеф-повар Дмитрий Демьянов порадовал гостей гастрономическими изысками. В рамках мероприятия были представлены новые коллекции от эстонских дизайнеров AB Fashion Design (www.abfd.eu), Gerli A Chantelle (www.gerliachantelle.com), Accessories by Linde. Также были представлены от Gallery Fashion Showroom (https://facebook.com/gallery.fashion.showroom/) коллекции итальянских брендов и франко-ливанского дизайнера Dany Tabet, который несколько лет подряд отвечает за создание нарядов для участниц конкурса красоты "Мисс Мира".

За макияж отвечали Green Beauty Makeup artist Sveta Põdra http://greenbeauty.ee/ и Vero Nika Makeup Artist. Своё мастерство по причёскам показали Aigor Bõzov, Lilian Seeme.

Особенностью показа стало выступление джазовой певицы Софии Рубиной и Viru Varietee - одного из самых ярких визитных карточек Эстонии.

На мероприятие собралось большое количество гостей, среди которых было немало представителей медиа сферы и бизнес сектора. Спонсорaми мероприятия выступили Vino Rosso & Co, Tallinn Cigar Club, Sky Travel, PRO Kosmeetika, Kalev, Põltsamaa, Balbiino, Geidi's Bakery.

"То, что сегодня происходит, - это праздник, это результат большой подготовки и стараний немалого количества людей. Сегодня очень много гостей пришло поддержать проект и мы выражаем благодарность каждому за поддержку нашего дела. Spring Fashion Showcase - второе мероприятие в рамках нашего проекта, и это уже не первые шаги, а более уверенное движение в плане реализации нашей идеи. Наш проект Fashion Showcase - светское мероприятие для красивых и успешных гостей!"- говорит одна из организаторов проекта Елена Малиш.

Следующее мероприятие Summer Fashion Showcase организаторы планируют провести в августе, всю информацию можно посмотреть на официальный страничке проекта в Facebook https://facebook.com/fsfashionshowcase/

FASHION SHOWCASE (SPRING), EVENT from SILMAD LAHTI PRODUCTION on Vimeo.