Обалденная запеканка с курицей и овощами

Готовить легко и просто!
Ингредиенты:
Куриное филе — 500 г
Вареный рис — 1 стакан
Болгарский перец — 400 г
Консервированная кукуруза — 1 банка
Твердый сыр — 200 г
Лук — 2 шт.
Морковь — 200 г
Сметана — 500 мл
Соль, молотый перец
Масло подсолнечное
Приготовление:
Нарезаем куриное филе, болгарский перец нарезаем на кубики. Натереть на крупной терке морковь, мелко нарезать лук, пишет Naget.ru.
Обжарить куриное филе 15 минут до готовности, солим и перчим. В другой сковороде обжариваем морковь, добавляем к ней болгарский перец и жарим до мягкости. Далее добавляем лук, обжариваем и солим по вкусу.
Выкладываем на дно формы вареный рис, разровнять. На рис кладем овощи, разравниваем и смазываем их половиной сметаны. Затем кладем слой куриного филе, затем слой кукурузы.
На кукурузу выкладываем оставшуюся сметану. Сверху засыпаем слоем тертого сыра и запекаем в духовке.