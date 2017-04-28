Обалденная запеканка с курицей и овощами

Ингредиенты:

Куриное филе — 500 г

Вареный рис — 1 стакан

Болгарский перец — 400 г

Консервированная кукуруза — 1 банка

Твердый сыр — 200 г

Лук — 2 шт.

Морковь — 200 г

Сметана — 500 мл

Соль, молотый перец

Масло подсолнечное

Приготовление:

Нарезаем куриное филе, болгарский перец нарезаем на кубики. Натереть на крупной терке морковь, мелко нарезать лук, пишет Naget.ru.

Обжарить куриное филе 15 минут до готовности, солим и перчим. В другой сковороде обжариваем морковь, добавляем к ней болгарский перец и жарим до мягкости. Далее добавляем лук, обжариваем и солим по вкусу.

Выкладываем на дно формы вареный рис, разровнять. На рис кладем овощи, разравниваем и смазываем их половиной сметаны. Затем кладем слой куриного филе, затем слой кукурузы.

На кукурузу выкладываем оставшуюся сметану. Сверху засыпаем слоем тертого сыра и запекаем в духовке.