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Какие продукты помогут отрастить волосы

Krasotka.ee
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Волосы. Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix

Удивительно, но в списке продуктов питания, рекомендованных для тех, кто хочет значительно увеличить длину своих волос, значатся не только фрукты и овощи. Хотя и они там тоже есть: желтые перцы и авокадо. Первые богаты легко усвояемым витамином С, а вторые укрепляют волосяные луковицы за счет полезных жиров, коллагена и эластина.

Что удивительно, рост волос может ускорить даже картошка. Пусть не самая обычная, но все же. Сладкий картофель — батат — богат бета-каротином, а он незаменим при формировании здорового волоса. Если батата в холодильнике нет, его можно заменить свежей морковью и оливковым маслом, пишет Womanhit.ru.

Только положительное влияние окажут и морепродукты, например, лососевые сорта рыбы и устрицы. Они — просто кладезь омега-3, витамина D и белка, а еще довольно редкие микроэлементы, главным образом, цинк.

Для того, чтобы волосы были длинными и сияющими, нужно также включать в рацион яйца, семечки и миндаль.

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