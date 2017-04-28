Какие продукты помогут отрастить волосы

Что удивительно, рост волос может ускорить даже картошка. Пусть не самая обычная, но все же. Сладкий картофель — батат — богат бета-каротином, а он незаменим при формировании здорового волоса. Если батата в холодильнике нет, его можно заменить свежей морковью и оливковым маслом, пишет Womanhit.ru.

Только положительное влияние окажут и морепродукты, например, лососевые сорта рыбы и устрицы. Они — просто кладезь омега-3, витамина D и белка, а еще довольно редкие микроэлементы, главным образом, цинк.

Для того, чтобы волосы были длинными и сияющими, нужно также включать в рацион яйца, семечки и миндаль.