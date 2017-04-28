Прическа влияет на сексуальность женщины

Так, например, короткий ежик способствует тому, что мужчина будет видеть вас друга, а не девушку. Конечно, некоторые экранные героини с ультракороткими стрижками вызывают у мужчин всплеск гормональной активности, но они, как правило, помимо необычной прически обладают еще и четвертым размером груди, пишет Womanhit.ru.

Нарочито небрежная шевелюра или гулька на макушке говорит о вас мало хорошего. Завидев такую девушку, мужчина чаще всего думает, что она не хочет быть привлекательной и не заинтересована в отношениях.

Слишком сложные прически, сооруженные без особого повода, напротив, могут дать повод подозревать вас в зацикленности на внешности.

Африканские дреды тоже могут производить впечатление неопрятности, а еще создавать мнение, что их обладательница немного со странностями. Не любят мужчины и когда кудрявые волосы распрямляют, а прямые завивают.