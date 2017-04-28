Нет няням: правила воспитания детей от Филиппа Киркорова

30 апреля популярному российскому исполнителю Филиппу Киркорову исполняется 50 лет. В преддверии юбилея артист дал несколько интервью, в которых рассказал о том, что возраст для него – только цифры. Молодость духа он сохраняет благодаря любимой работе и семье. Певец успевает давать более десяти сольных концертов в месяц, ездить в гастрольные туры и при этом – воспитывать двух очаровательных детей: пятилетнюю дочь Аллу-Викторию и четырехлетнего сына Мартина, рожденных суррогатными матерями.
Наблюдая за насыщенной концертной деятельностью поп-короля, многие невольно задаются вопросом: можно ли при таком плотном графике и будучи отцом-одиночкой дать наследникам достойное воспитание и вырастить из них не избалованную «золотую молодежь», а достойных людей? Филипп Бедросович уверен, что можно. Артист с удовольствием делится основными принципами воспитания детей, которых он придерживается, пишет Deti.mail.ru.
Баловать, но в меру
Филипп Киркоров очень любит радовать своих детей новыми игрушками. Правда, делает он это не так часто, как хочется, чтобы Алла-Виктория и Мартин умели по-настоящему ценить подарки и выросли неизбалованными людьми.
«Не стоит задача, чтобы завалить их игрушками. Они все-таки должны получать от этих игрушек и подарков радость, должны их ждать. А когда все превращается в бытовуху, а не в праздники, то главная радость детей – игрушки – теряет смысл», – отметил отец в интервью StarHit.
Артист считает, что детей можно баловать, но при этом не стоит идти у них на поводу, потакая всем капризам. Нужно обязательно объяснять ценность денег, и как они тяжело достаются.
Не ругать, а объяснять
Филипп Киркоров против излишней строгости в воспитании. По мнению артиста, если ребенок что-то делает неправильно, не стоит его сразу же отчитывать и ставить в угол: нужно по-взрослому, не сюсюкая, терпеливо ему рассказывать, почему так поступать не надо. «Я стараюсь не ругать, а объяснять, почему что-то можно делать, а что-то нет. Как у Маяковского – «что такое хорошо и что такое плохо», – отметил певец в недавнем интервью газете «Комсомольская правда».
Няням вход воспрещен
Филипп много раз подчеркивал, что он принципиально не хочет прибегать к услугам посторонних людей при воспитании дочки и сына, поэтому помогают ему в этом только тетя Мари и отец.
«Я точно знаю, что в мое отсутствие дети будут накормлены, одеты, обуты. Знаю, что они будут слушать правильную музыку, играть в правильные игры. Каждый раз, когда я приезжаю с гастролей, удивляюсь их успехам. В этом большая заслуга именно Мари. Она для меня авторитет», – рассказал певец в интервью журналу Hello!.
Недавно Филипп удивил публику, признавшись, что в воспитании детей также принимает участие их мать: «Детей должны воспитывать их родители, а не няни. Я в этом плане, возможно, старомоден. Поэтому воспитанием непосредственно занимается мать детей. Она человек непубличный, не любит лишнее внимание и всю эту светскую суету, но у нас нормальная полноценная семья».
Детский сад – в обязательном порядке
Алла-Виктория и Мартин ходят в детский сад. По мнению Киркорова, детям это обязательно нужно делать, чтобы научиться общаться со сверстниками. При этом звездный папа c первого же дня попросил педагогов никак не выделять его дочь и сына – спрос с них должен быть такой же, как со всех и неважно, что их папа – Филипп Киркоров.
И такой метод уже принес свои плоды. Алла-Виктория и Мартин завели много друзей в садике и с удовольствием ходят туда. Но есть и обратная сторона медали. «Мартин в первый же день вернулся из садика – и давай плеваться, язык показывать... Научился у мальчишек. Но это нормально, это надо пройти. Кстати, до садика дети у нас вообще не болели! Все оттуда принесли», – посетовала тетя Мари.
Филипп, когда у него есть возможность, сам отвозит детей в садик. В программе «Секрет на миллион» на НТВ певец признался, что единственное, в чем он точно не будет участвовать, это – родительские собрания: «Не пойду, тетя Мари, дедушка – пусть ходят. Я знаю про своих детей все и без этих собраний».
Не показывать плохого настроения
Певец считает, что одним из секретов счастливой семьи является положительный настрой в общении с детьми. Какими бы не были уставшими и раздраженными после работы родители, нужно себя сдерживать и не показывать негатив ребенку. «В воспитании детей я беру пример со своих родителей. Они у меня никогда не ругались в моем присутствии. И я тоже никогда этого не делаю. Если вдруг возникает по работе какая-то нервная ситуация, я выхожу с телефоном на улицу и там уже решаю свои вопросы. Никогда я не покажу детям своего плохого настроения», – отметил в интервью «Комсомольской правде» Филипп Киркоров.
Максимально заполнять досуг
У Аллы-Виктории и Мартина плотный «рабочий» день, который начинается в семь утра, а заканчивается в девять вечера. Киркоров, как и многие родители, придерживается мнения, что пока дети маленькие и не определились, чем хотят заниматься в жизни, надо отдавать их в различные кружки, чтобы они развивались сразу в нескольких направлениях. Как правило, это помогает понять, к чему у ребенка есть склонности и чем ему нравится заниматься, что обязательно поможет в будущем при выборе профессии.
«Мартин любит футбол, карате и теннис, разбирается в марках машин. А Алла-Виктория прекрасно рисует – вот чего я никогда не умел! И еще она любит танцевать. Ходит на занятия к самой Алле Духовой», – рассказал знаменитый отец.
Кроме того, сын и дочка Киркорова занимаются с репетиторами – учат иностранные языки. При этом Филипп не хочет навязывать им любовь к пению и вообще карьеру в шоу-бизнесе. «Дайте детям нормальной жизни! Пусть они вырастут и сами себе определят путь. Мои пусть пока позанимаются в танцевальных студиях, поучатся и сами себе выберут путь. Чтобы не было такого, что их папа толкает на сцену. Захотят выбрать для себя такую дорогу – пусть сами это сделают, не захотят – заставлять их я не буду», – говорит он.
Уметь обходиться без влиятельного папы
В вопросах воспитания детей поп-король нередко берет пример со своей бывшей супруги Аллы Пугачевой. Он считает, что ее дочь – Кристина Орбакайте – прекрасный образец того, что методики, которые использовала Алла Борисовна, правильные и эффективные. В частности, Киркоров, как и Пугачева, старается делать упор на развитии самостоятельности и независимости у сына и дочки.
«Я видел, как Алла воспитывала Кристину. Она всегда давала понять дочери, что та в любой момент может остаться без нее. И Кристина выросла самостоятельной, сама пробивала себе дорогу, без помощи мамы сделала блистательную карьеру. А Алла только удивлялась. Мне бы хотелось, чтобы и мои дети осознавали ответственность за свою жизнь», – поделился отец.