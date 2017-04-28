Нет няням: правила воспитания детей от Филиппа Киркорова

Наблюдая за насыщенной концертной деятельностью поп-короля, многие невольно задаются вопросом: можно ли при таком плотном графике и будучи отцом-одиночкой дать наследникам достойное воспитание и вырастить из них не избалованную «золотую молодежь», а достойных людей? Филипп Бедросович уверен, что можно. Артист с удовольствием делится основными принципами воспитания детей, которых он придерживается, пишет Deti.mail.ru.

Баловать, но в меру

Филипп Киркоров очень любит радовать своих детей новыми игрушками. Правда, делает он это не так часто, как хочется, чтобы Алла-Виктория и Мартин умели по-настоящему ценить подарки и выросли неизбалованными людьми.

«Не стоит задача, чтобы завалить их игрушками. Они все-таки должны получать от этих игрушек и подарков радость, должны их ждать. А когда все превращается в бытовуху, а не в праздники, то главная радость детей – игрушки – теряет смысл», – отметил отец в интервью StarHit.

Артист считает, что детей можно баловать, но при этом не стоит идти у них на поводу, потакая всем капризам. Нужно обязательно объяснять ценность денег, и как они тяжело достаются.

Не ругать, а объяснять

Филипп Киркоров против излишней строгости в воспитании. По мнению артиста, если ребенок что-то делает неправильно, не стоит его сразу же отчитывать и ставить в угол: нужно по-взрослому, не сюсюкая, терпеливо ему рассказывать, почему так поступать не надо. «Я стараюсь не ругать, а объяснять, почему что-то можно делать, а что-то нет. Как у Маяковского – «что такое хорошо и что такое плохо», – отметил певец в недавнем интервью газете «Комсомольская правда».

Няням вход воспрещен

Филипп много раз подчеркивал, что он принципиально не хочет прибегать к услугам посторонних людей при воспитании дочки и сына, поэтому помогают ему в этом только тетя Мари и отец.

«Я точно знаю, что в мое отсутствие дети будут накормлены, одеты, обуты. Знаю, что они будут слушать правильную музыку, играть в правильные игры. Каждый раз, когда я приезжаю с гастролей, удивляюсь их успехам. В этом большая заслуга именно Мари. Она для меня авторитет», – рассказал певец в интервью журналу Hello!.

Недавно Филипп удивил публику, признавшись, что в воспитании детей также принимает участие их мать: «Детей должны воспитывать их родители, а не няни. Я в этом плане, возможно, старомоден. Поэтому воспитанием непосредственно занимается мать детей. Она человек непубличный, не любит лишнее внимание и всю эту светскую суету, но у нас нормальная полноценная семья».

Детский сад – в обязательном порядке

Алла-Виктория и Мартин ходят в детский сад. По мнению Киркорова, детям это обязательно нужно делать, чтобы научиться общаться со сверстниками. При этом звездный папа c первого же дня попросил педагогов никак не выделять его дочь и сына – спрос с них должен быть такой же, как со всех и неважно, что их папа – Филипп Киркоров.