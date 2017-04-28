Отец придумал, как уложить дочку спать за 15 секунд

Видео, размещенное молодым отцом в Facebook, демонстрирует то волшебное действие, которое оказывает на плачущую малышку традиционная тибетская мантра «Оммммммм» в исполнении папы. Как только тело Дэниэла начало вибрировать под влиянием распева, Дивина мгновенно перестала плакать и даже посмотрела на отца с некоторым удивлением. А уже спустя несколько секунд девочка спала, пишет Lady.mail.ru.

Видео Дэниэла мгновенно стало вирусным, за шесть дней его посмотрели 24 миллиона человек. Позже Дэниэл выложил второй ролик, демонстрирующий, что реакция Дивины на мантру не была случайной – «Оммммммм» в исполнении папы мгновенно заставил малышку успокоиться и во второй раз. По словам Дэниэла, возможно, такой эффективно способ работает потому, что Дивина неоднократно слышала эту мантру в исполнении мамы и папы еще до рождения, будучи в материнской утробе.

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