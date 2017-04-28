Ученые: у людей на диете мозг поедает сам себя

Специалисты из Нью-Йорка подтвердили свои заключения лабораторными исследованиями на грызунах, сообщило издание «OaNews». Наблюдения за животными показали, что при недостатке питательных веществ мозг, стремящийся компенсировать этот дефицит, оказывается склонным к аутофагии, процессу поглощения своих же клеток, пишет Medikforum.ru.

По словам исследователей, мозг нуждается в достаточном количестве питательных веществ для осуществления своих функций. Эксперимент на мышах показал, что при их нехватке чувство голода способно притупиться, но при этом мозг может использовать собственные клетки. У грызунов в таких обстоятельствах снижался вес, но и начал протекать процесс аутофагии.

«Во время строгой диеты человеческий организм использует для поддержания своей жизнеспособности не только те клетки, которые накопились в жировых тканях, но даже клетки мозга», - предостерегли ученые.