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Ученые: у людей на диете мозг поедает сам себя

Krasotka.ee
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Сладости, диета. | ФОТО: Scanpix

Американские ученые нашли еще одно подтверждение тому факту, что следование диетам опасно для здоровья. Специалисты заявили, что привычка сидеть на диете может приводить к уничтожению клеток мозга.

Специалисты из Нью-Йорка подтвердили свои заключения лабораторными исследованиями на грызунах, сообщило издание «OaNews». Наблюдения за животными показали, что при недостатке питательных веществ мозг, стремящийся компенсировать этот дефицит, оказывается склонным к аутофагии, процессу поглощения своих же клеток, пишет Medikforum.ru.

По словам исследователей, мозг нуждается в достаточном количестве питательных веществ для осуществления своих функций. Эксперимент на мышах показал, что при их нехватке чувство голода способно притупиться, но при этом мозг может использовать собственные клетки. У грызунов в таких обстоятельствах снижался вес, но и начал протекать процесс аутофагии.

«Во время строгой диеты человеческий организм использует для поддержания своей жизнеспособности не только те клетки, которые накопились в жировых тканях, но даже клетки мозга», - предостерегли ученые.

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