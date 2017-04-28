Любовь делится на две зависимости, вызывающие боль

Любовь является одним из самых сильных фетишей современного мира, но несмотря на «американские горки» в эмоциональном плане, через которые проходят влюбленные, они всё равно стремятся испытывать эти чувства снова и снова. Известно, что любовь может вызывать симптомы, похожие на признаки сильной физиологической зависимости, так как она связана с определёнными зонами мозга. Однако теперь британские ученые провели метаанализ 64 исследований, осуществлявшихся в отношении психологии любви аж с 1956 года. Оказалось, что любовная зависимость действительно существует и даже подразделяется на две формы, пишет Medikforum.ru.

По данным исследователей, «узкая» любовная зависимость является результатом аномальных процессов в центре поощрения мозга. Эта форма любовной зависимости встречается относительно редко, она связана с поведением аномальной привязанности, которая вступает во взаимодействие со всеми аспектами повседневной жизни человека. К примеру, жертвы подобной зависимости начинают преследовать объекты своей страсти, а при самых запущенных формах даже способны на убийство. С другой стороны, «широкая» любовная зависимость - более распространённая форма любви, хотя здесь переживания могут быть даже сильнее. Эта разновидность включает в себя базовые социальные привязанности, она затрагивает схожие нейрохимические процессы, как и более распространённые психические зависимости.

Тем не менее, обе разновидности любовной зависимости способны причинять вред человеку, так как они приводят к нездоровым и даже основанным на насилии отношениям. Возможно, в будущем исследователи определят, являются ли оба этих состояния разновидностью психической зависимости, либо это справедливо только в отношении одной формы. Однако даже ныне имеющихся доказательств достаточно для того, чтобы назвать любовную зависимость такой же сильной, как и зависимость от лекарственных препаратов.