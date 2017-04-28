Менструальная чаша: плюсы и минусы нового приспособления

Менструальная чаша — это многоразовый силиконовый сосуд изготовленный из латекса или термопластического эластомера, который предназначен во время менструаций вместо тампонов и прокладок. Размеры сосуда могут варьироваться от 25 до 37 мл в соответствии со среднестатистическим объемом выделений. Благодаря ободку по верхнему краю и "хвостику" на дне можно легко извлечь чашу, пишет Lady.tochka.net.

Как утверждают женщины, менструальные чаши придают больше комфорта, безопасности и уверенности в себе. Девушки, которые опробовали чаши хотя бы один раз, навсегда отказываются от использования прокладок и тампонов.

Плюсы менструальной чаши

Менструальные чаши не протекают;

Экономные и бюджетные;

Многоразовые в использовании;

Способны удержать большой объем выделений;

Менструальные чаши снижают риск бактериальных инфекций;

Не вызывают сыпи и не натирают;

Менструальную чашу нужно опорожнять через 5-6 часов;

Отсутствует неприятный запах.

Минусы менструальной чаши

Тяжело подобрать свой размер менструальной чаши;

Не рекомендуется использовать девственницам;

Трудно извлекать менструальную чашу вне дома;

Трудно найти в свободной продаже.