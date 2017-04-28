Менструальная чаша: плюсы и минусы нового приспособления

На сегодняшний день сфера интимной гигиены достаточно активно развивается. Сейчас девушек не удивить прокладками и тампонами, а вот менструальные чаши — это действительно нечто новое. Смогут ли менструальные чаши стать нашими "спутниками по-жизни" и заменить тампоны и прокладки?
Менструальная чаша — это многоразовый силиконовый сосуд изготовленный из латекса или термопластического эластомера, который предназначен во время менструаций вместо тампонов и прокладок. Размеры сосуда могут варьироваться от 25 до 37 мл в соответствии со среднестатистическим объемом выделений. Благодаря ободку по верхнему краю и "хвостику" на дне можно легко извлечь чашу, пишет Lady.tochka.net.
Как утверждают женщины, менструальные чаши придают больше комфорта, безопасности и уверенности в себе. Девушки, которые опробовали чаши хотя бы один раз, навсегда отказываются от использования прокладок и тампонов.
Плюсы менструальной чаши
Менструальные чаши не протекают;
Экономные и бюджетные;
Многоразовые в использовании;
Способны удержать большой объем выделений;
Менструальные чаши снижают риск бактериальных инфекций;
Не вызывают сыпи и не натирают;
Менструальную чашу нужно опорожнять через 5-6 часов;
Отсутствует неприятный запах.
Минусы менструальной чаши
Тяжело подобрать свой размер менструальной чаши;
Не рекомендуется использовать девственницам;
Трудно извлекать менструальную чашу вне дома;
Трудно найти в свободной продаже.