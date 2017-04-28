Семь причин заняться сексом во время месячных

1. Это не так грязно, как вы думаете

Чаще всего в период менструации обильное кровотечение присутствует только один-два дня, и за этот период выделяется не более 40-50 мл крови. Если заняться сексом в душе, то с этим не будет вообще никаких проблем, сообщает Ivona.bigmir.net.

2. Испачканные простыни

На сегодняшний день стиральные машины есть практически в каждом доме, и если испачканное постельное белье постирать непосредственно после секса, то на нем не останется никаких следов.

3. Кровь не токсична

Боязнь парней во многом связана с тем, что он может увидеть следы крови на своем пенисе. Это всего лишь кровь, она не токсична и ничем главному мужскому достоинству не повредит.

4. Вероятность забеременеть минимальна

В период менструации вероятность забеременеть сводится к минимуму. В первые дни месячных выделения обильны, при этом кровь – далеко не лучшая среда для сперматозоидов. Но в последние дни менструации вероятность забеременеть увеличивается за счет того, что сперматозоиды могут сохранять активность до шести дней, то есть, до момента овуляции, поэтому пренебрегать защитой не стоит.

5. Оргазм приглушает менструальные спазмы

Если девушка страдает от менструальных спазмов, то секс в этот период ей буквально необходим. К тому же, от него намного больше пользы, чем от обезболивающих препаратов.

6. Секс сокращает длительность менструации

Во время оргазма матка сокращается, что способствует более обильному выделению менструальной крови. Если во время месячных часто заниматься сексом, то период менструации может сократиться до двух-трех дней.

7. Менструальная кровь заменяет лубрикант

В период месячных можно не пользоваться смазками и прочими лубрикантами. Менструальные выделения состоят не только из крови, но и из слизистой оболочки матки, которая заменит любой вид смазки.