Восемь вещей, которые твой муж не понимает о твоем теле

1 В твоем цикле всего 6 дней, когда ты можешь забеременеть

Не каждый незащищенный и не прерванный половой акт обеспечивает беременность. Все происходит в дни овуляции: непосредственно первый день, когда происходит овуляция, и последующие дней 5, когда яйцеклетка еще может быть оплодотворена, пишет Ivona.bigmir.net.

2 Что с твоими волосами на теле

Мужчины даже не представляют, насколько, простите, волосатой может быть их женщина. Потому они могут говорить, мол, «чего ты паришься, не так уж у тебя и много волос на ногах». Знали бы вы…Некоторые женщины страдают даже от нежелательных волос на лице, руках.

3 Твои месячные

Даже если он хорошо учил биологию в школе, ваш мужчина вряд ли до конца понимает, что происходит с вами в «эти дни месяца». Некоторые мужчины думают, что женщины могут сдерживать менструацию как мочу, и не понимают, как мы используем тампоны.

4 Почему кожа в «пупырышках» в интимном месте

Ваш мужчина может думать, что это признак какой-то инфекции или болезни. Конечно, нужно знать причину, но чаще всего это совсем безобидно. Обычно это вросшие волоски или забитые сальные железы.

5 Асимметричные части тела – это нормально

Многие мужчины не осознают, что женская грудь чаще всего не симметрична, и это нормально.

6 ПМС – это реальность, а не твои капризы

Твоя усталость, раздражительность, боли, тяга к сладенькому, перепады настроения – это действительно результат гормональных колебаний в твоем организме. Хотя многие мужчины думают, что это выдумка и подшучивают над этим.

7 Что иногда ты чувствуешь себя очень толстой

Хотя на мужчин тоже оказывается общественное давление, как нужно выглядеть, в мире не так одержимы мужской внешностью, как женской. Это значит, что он не понимает, почему ты так переживаешь о своем весе, потому что и так считает тебя красивой.

8 Почему ты так много времени тратишь на уход за собой

Все это множество косметики как лечебной, косметологической, так и декоративной. Все эти разные приспособления (расчески для бровей, щипцы для ресниц…). Для мужчин это великая тайна, как мы всем этим орудуем и зачем.