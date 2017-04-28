Курение во время беременности повышает риск аутизма у будущих внучек

К такому выводу пришли ученые из Бристольского университета, проанализировав данные более 14500 человек, пишет The Daily Mail. Исследователи пока не знают причину обнаруженной связи. Они предполагают: возможно, дело в мутации, передающейся через поколение, или в адаптивном ответе на курение, передает Meddaily.ru.

Известно, что курение повреждает митохондриальную ДНК, которая передается по материнской линии. Для матери такие мутации обычно не представляют угрозу, но они могут повлиять на здоровье будущих поколений. Специалисты говорят, что необходимы дальнейшие исследования.