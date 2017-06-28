Мужчина опубликовал фото своей жены с детьми, которое вывало массу споров в Сети. Догадываетесь, почему?

На фото запечатлена его жена, которая спит, с любовью обнимая двоих маленьких детей. Хотя пост кажется трогательным и вполне безобидным, он спровоцировал массу разногласий, которые отец, скорее всего, не мог предвидеть.

Как появилась идея фото?

Все началось с того, что муж и отец Дэвид Бринкли услышал, как его жена обсуждала с подругой по телефону, стоит ли спать в одной кровати с детьми. Жена Бринкли Алора тогда сказала, что делает это довольно часто, на что ее изумленная подруга ответила, что ее муж за подобное возненавидел бы ее.

Слова подруги о том, что муж придет в возмущение, если она будет делить кровать со своими детьми, поистине удивили Беркли. Именно тогда он решил сфотографировать свою жену, спящую с их двумя детьми, и опубликовать снимок у себя на Facebook, чтобы поделиться своими мыслями на этот счет со всем миром.

Беркли опубликовал фото жены с маленькой дочкой и двухлетним сыном. Снимок он дополнил следующей подписью: “Это правда, иногда мне приходится ложиться на краю кровати”, — написал он, отметив, что ему нравится видеть, как его прекрасная жена заботится о своих детях, деля с ними постель. Также он сказал, что никогда не будет препятствовать чему-либо, что его жена сочтет лучшим для своих детей.

Кроме того, под фотографией Беркли написал, что матери могут наслаждаться этим трепетным периодом лишь недолгое время, и что мужчинам не следует лишать их ни единой секунды, проведенной со своими детьми.

Менее чем за 24 часа пост Дэвида охватил более 110 000 человек. После того, как им поделились несколько новостных источников, он стал еще более вирусным. Безобидное фото привлекло внимание тысяч пользователей социальных сетей и вызвало массу как положительных, так и отрицательных комментариев.

Реакция людей

Многие пользователи пришли в возмущение и выразили мнение, что дети не должны спать в одной постели с родителями, поскольку это создает для них множество опасностей. “Вы должны быть крайне осторожными с младенцами, которые не смогут защитить себя от того, что их могут придавить или задушить”, — написал один пользователь.

И его опасения не беспочвенны — действительно, существует опасность, что ребенок может застрять между матрасом и стеной, задохнуться (что обычно провоцируют толстые подушки и одеяла на кровати), упасть с постели, малыш может умереть от синдрома внезапной детской смерти или быть раздавленным спящими родителями. Эксперты советуют позволять детям спать с ними в одной комнате в своей кроватке, но ни в коем случае не делить с ними одну постель.

В то же время, многие люди встали на защиту гордого мужа и похвалили его за поддержку матери своих детей. Некоторые из них также рассказали, как сами спали со своими детьми в одной кровати и это ни разу не привело ни к чему плохому.

А что вы думаете по этому поводу? Следует ли родителям спать со своими маленькими детьми в одной постели? Делитесь мнением в комментариях!