Синдром отложенной жизни: как перестать страдать во имя будущего

«Есть выражение «жить сегодняшним днем», ничего не планируя, пуская дела на самотек, — приводит пример Елена Лаврова. — Так вот «синдром отложенной жизни» — это, можно сказать, ее антоним».

Это явление нельзя назвать безусловно вредным: чтобы стать олимпийским чемпионом, нужно много тренироваться с самого детства, в то время, пока остальные познают все прелести беззаботного взросления. Чтобы заговорить на иностранном языке, нужно провести уйму времени, зазубривая грамматические формы и новые слова.

«Главное отличие СОЖ от целенаправленного развития какой-либо сферы жизни состоит в том, что человек зацикливается на чем-то одном, испытывает постоянный дискомфорт и в случае неудачи рискует до основания разрушить свою жизнь», — объясняет Елена Лаврова.

Это свойственно мужчинам, которые рассуждают так: «Вот заработаю свой первый миллион, а потом буду отдыхать, наслаждаться жизнью, уделять внимание семье, ездить в путешествия. А пока диета на гречке и работа по 14 часов в день».

И женщинам, которые думают так: «Пока дети не выросли, мне некогда заниматься собой, я должна заниматься ими». Или: «Пока не встречу мужчину, то не могу ходить в кино и гулять с друзьями, потому что они все парами». И конечно: «Пока не похудею, не смогу себе позволить есть любимое мороженое».

Хотя на самом деле и те, и другие не замечают, что формируют для себя двойную ловушку: когда похудеешь, есть сладости тем более будет нельзя, потому что снова поправишься. А если не похудеешь (бывают проблемы со здоровьем, определенная конституция, наконец), так и быть несчастной и одинокой до конца жизни?

Виды проявления синдрома отложенной жизни

Несмотря на общую идею «страдать сейчас во имя светлого будущего», этот синдром может проявляться в трех вариантах.

1-й вариант: «Достигну цели и тогда...»

Характерен для деятельных, мотивированных людей. Им довольно хорошо удается организовать себя для достижения какой-то цели, и они упорно трудятся, жертвуя отношениями.

2-й вариант: «Помогу окружающим и тогда...»

Характерен для альтруистичных людей, которые не могут наслаждаться своей жизнью, пока кто-то рядом страдает. Это сыновья и дочери, которые чрезмерно опекают своих пожилых родителей, это люди, которые становятся волонтерами в хосписах и детских домах. Они полезны для социума, только вот жертвуют своей личной жизнью.

3-й вариант: «Что-то волшебное произойдет и тогда...»

Характерен для тех, кто недоволен собой и окружающим миром, но ничего предпринимать не хочет. Просто сидит, страдает и ждет, что все изменится к лучшему благодаря удаче, везению или хотя бы случайному счастливому совпадению.