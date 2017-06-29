О ее купальниках говорит весь мир, а сама она в них даст фору звездам (ФОТО)

Посмотрите, какие сексуальные новинки из своей последней коллекции демонстрирует модельер на отдыхе в Майами. Не зря ее пляжные творения так ценят знаменитости, которым, между прочим, сама Бьянка вполне может дать фору, пишет Русский TVNET.

Бьянка Элоиз. Фото: SICA/Scanpix

Основательница австралийского бренда Myra Swim - настоящий профессионал своего дела, которая не только создает потрясающие купальники, но еще и демонстрирует их на собственном - не менее потрясающем! - теле.

Стоит признать, что это лучшая реклама продукции, выпускаемой известной во всем мире маркой, поскольку выглядит Бьянка в своих купальниках невероятно элегантно и сумасшедше сексуально!

Бьянка Элоиз. Фото: SICA/Scanpix

Не удивительно, что моделям для отдыха на пляже от Myra Swim, отличительной особенностью которых являются глубокие вырезы, обнажающие косточки на бедрах, отдают предпочтение такие знаменитости, как Ким Кардашян, Ариана Гранде, Ники Минаж, модель Эмили Ратажковски и другие.