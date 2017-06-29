Королева красоты с изуродованным кислотой лицом вернулась к работе

Бывший бойфренд решил таким образом отомстить ей за то, что она его бросила. На днях девушка рассказала, что вернулась на прежнее место работы, пишет woman.ru.

Финалистка конкурса красоты «Мисс Италия» Джессика Нотаро в январе 2017 года пережила страшную трагедию: ревнивый экс-бойфренд облил девушку кислотой. Эдсон Таварес никак не мог смириться с тем, что красавица его отвергла: сначала инсценировал самоубийство, чтобы разжалобить Джессику, а затем перешел к угрозам.

Когда оскорбленный ухажер понял, что девушка к нему не вернется, он подкараулил ее на парковке и плеснул в лицо опасную жидкость.

После этого Нотаро больше двух месяцев провела в больнице и перенесла множество процедур.

Врачам удалось сохранить девушке зрение, а первые пластические операции можно будет проводить только через год.

Джессика уже посетила несколько телешоу, где рассказала свою историю и не постеснялась показать изуродованное лицо.

Несмотря на трагедию, она продолжает трудиться на прежнем месте: после победы в конкурсе красоты она начала дрессировать морских львов.

«Возвращаясь к работе, я хочу вдохновить женщин противостоять травле и агрессии», — сказала Нотаро. На этот год у Джессики уже запланировано одно представление.